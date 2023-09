Marcelo: si se normalizan trampas en Morena me voy; amaga con gira nacional

Tal y como lo adelantó la semana pasada, este lunes 11 de septiembre el excanciller, Marcelo Ebrard, salió a dar una rueda de prensa en la que advirtió que dejará Morena en caso de que las presuntas prácticas irregulares en su partido sean normalizadas y permitidas de parte de la dirigencia nacional.

Instó a Mario Delgado, líder del partido, a investigar, aclarar y dar una respuesta en torno a presuntas anomalías presentadas durante el proceso en el que Claudia Sheinbaum fue seleccionada como la coordinadora del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación (futura candidata a la presidencia de México en el 2024).

“Presentamos la impugnación en Morena, con: testimonios, pruebas, elementos, de que lo que estoy diciendo es verdad. Nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo ahora… No es un arrebato, es un acto de legalidad. Por lo que, estamos esperando la respuesta de la dirigencia de Morena… Si no hay respuesta a favor de evitar estas prácticas, tu servidor me desmarco del movimiento”, subrayó el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México.