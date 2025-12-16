Ebrard: aranceles salvan miles de empleos e impacto inflacionario será bajo

En una apuesta por resguardar la industria nacional y el empleo ante un contexto de fuertes importaciones a precios reducidos, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, afirmó que el paquete arancelario recientemente aprobado por el Congreso de la Unión actuará como un “escudo” para la producción mexicana sin generar un impacto significativo en los precios al consumidor.

El paquete, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, contempla el aumento de tarifas para productos provenientes de países con los que México no tiene acuerdos de libre comercio, entre ellos China, India, Corea del Sur e Indonesia, afectando sectores como el textil, calzado, juguetes y automotriz. La medida responde, según Ebrard, a la presión de mercancías importadas con descuentos de hasta 60 % y 70 %, lo que ha generado distorsiones en el mercado local y amenaza la viabilidad de industrias completas.

Ebrard subrayó que cerca de 1 300 000 empleos dependen de la cadena automotriz, uno de los sectores más expuestos, y que sin una acción oportuna México podría enfrentar una pérdida de 350 mil empleos hacia finales de 2026. El funcionario insistió en que los aranceles no buscan castigar a ningún país en particular, ni tienen un trasfondo geopolítico, sino equilibrar las condiciones de competencia para los productores nacionales.

Para mitigar efectos inflacionarios, el diseño del paquete arancelario fue cuidadosamente calibrado: se estima que el impacto agregado en la inflación será cercano a 0.2 puntos porcentuales, con los incrementos más visibles en productos terminados, y no en insumos industriales que forman parte de las cadenas de producción. Esto, explicó Ebrard, ayuda a mantener estable el costo de los bienes de consumo sin detrimento de la competitividad interna.

La estimación de recaudación anual asociada a estos nuevos aranceles asciende a 70 mil millones de pesos, cifra que el gobierno considera compatible con un efecto moderado tanto para productores como para consumidores. Asimismo, el funcionario destacó que el paquete fue resultado de un proceso técnico en colaboración con 30 sectores y cámaras empresariales, incluidas agrupaciones de países asiáticos afectados, lo que permitió ajustar fracciones sin sustitutos locales viables.

Estas decisiones se producen en medio de un escenario global más proteccionista y de intensas negociaciones comerciales, así como de respuestas diplomáticas de países exportadores afectados que han pedido revisar la imposición de aranceles. A pesar de ello, el gobierno mexicano ha insistido en que la medida preserva empleos clave sin aislarse del comercio internacional.

Con este paquete, México busca consolidar una política industrial que favorezca el desarrollo de cadenas productivas internas y brinde certidumbre a los sectores económicos frente a distorsiones de mercado externas, al mismo tiempo que mantiene bajo control la presión sobre los precios al consumidor.

