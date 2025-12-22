Ebrard anuncia fechas para la revisión del T-MEC: comenzará en enero

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la revisión del T-MEC arrancará en enero y se prevé que termine en julio de 2026. El funcionario dijo que se espera que el proceso concluya el 1 de julio de ese año, dentro de los plazos previstos.

El T-MEC es el principal acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte que regula el intercambio de bienes, servicios y normas comerciales en la región.

Objetivo y fechas clave

Ebrard explicó que la revisión, que se realiza cada seis años según el propio tratado, se abrirá formalmente en enero y tendrá como fecha límite de conclusión el 1 de julio de 2026. La intención es reducir la incertidumbre económica en el corto plazo y mantener certidumbre para empresas y sectores productivos.

El proceso anual de revisión del T-MEC permite evaluar el funcionamiento del acuerdo, su vigencia y posibles ajustes entre los tres países.

Lee más: Indemnizarán con 480 mdp a familias de víctimas y sobrevivientes de explosión de pipa en Iztapalapa

Relación con el proceso electoral en EE. UU.

Ebrard descartó que el proceso electoral en Estados Unidos afecte el calendario de la revisión. Aseguró que las negociaciones seguirán su curso sin importar la dinámica política interna en ese país.

También destacó la importancia de la cooperación comercial entre los tres países, subrayando que México mantiene un vínculo profundo con Estados Unidos y Canadá en materia de comercio exterior.

Preparación de Canadá

Autoridades de Canadá ya manifestaron que están listas para iniciar la revisión del tratado en enero de 2026, de acuerdo con declaraciones de representantes gubernamentales.

Qué significa la revisión

La revisión no solo evalúa el cumplimiento de compromisos, sino que también puede servir para proponer ajustes o confirmar la vigencia del acuerdo comercial. El T-MEC tiene una vigencia inicial extendible y, dependiendo de los resultados de la revisión, los países pueden decidir cómo continuar la cooperación económica a largo plazo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur