Anuncian fechas y sedes para entrega de útiles escolares en Los Cabos

Los padres y tutores de Los Cabos ya pueden preparar la agenda: a partir de este martes 9 de septiembre inicia la entrega de paquetes de útiles escolares para estudiantes del municipio.

Quienes se registraron previamente recibirán una llamada para confirmar su hora y sede asignada. En caso de no recibirla o no contestar, podrán acudir a cualquier sede con su identificación usada en el registro.

Las sedes y horarios en San José del Cabo son:

Vado de Santa Rosa: Campo Deportivo Vado de Santa Rosa, 08:30 am

Vista Hermosa: Parque Integral Vista Hermosa, 09:30 am

La Ballena: Terreno baldío camino a la 2da etapa, 10:30 am

En Cabo San Lucas se entregarán los paquetes en:

Las Palmas: Deportivo Jardín de Sombras, 12:00 pm

Leonardo Gastélum: Escuela primaria Leonardo Gastélum, 13:00 pm

Se recomienda a los padres y tutores acudir puntualmente a la sede asignada y llevar su identificación para agilizar la entrega.

Esta información fue compartida por el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, en coordinación con la Dirección Municipal de Atención Ciudadana.

