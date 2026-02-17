El primer eclipse anular de sol de 2026 creará un “Anillo de Fuego” la madrugada de este martes

El esperado eclipse solar de este martes 17 de febrero dejará en la sombra a gran parte del hemisferio sur, mientras la Luna se interpone ante el Sol sin cubrirlo completamente. Este efecto, conocido como “Anillo de Fuego“, se debe a que el satélite se encuentra en su apogeo, el punto más lejano de su órbita terrestre. Aunque el eclipse genera gran expectativa global, se ha confirmado que en México no se podrá observar ninguna de sus etapas, ni la parcial ni la anular.

La trayectoria de la sombra iniciará en la Antartida, extendiéndose posteriormente hacia territorios de Chile y Argentina. De acuerdo con los datos técnicos, en zonas de Australia como las Islas McDonald, el porcentaje de ocultación será del 88 por ciento. Por su parte, en el continente de Africa, naciones como Sudáfrica y Madagascar presenciarán el final del eclipse con porcentajes de cobertura que varían entre el 13 y el 20 por ciento respectivamente.

El fenómeno tendrá una duración total de 4 horas y 31 minutos desde su inicio parcial hasta que la Luna abandone el disco solar. Sin embargo, el momento cumbre del “Anillo de Fuego” será breve, concentrándose la mayor visibilidad en la línea de anularidad que cruza la Antartida. Este es el primer evento solar de importancia en el año, seguido por un eclipse total que en agosto cruzará nuevamente por Africa y otras regiones del norte.

Lee más: Eclipse total de sol será visible en amplias regiones el 2 de agosto de 2027

La importancia de este eclipse anular radica en su posición geográfica, afectando principalmente a la Antartida y el sur de Africa. En países como Argentina y Chile, la visibilidad será mayor en las zonas australes durante las primeras horas de la mañana. Expertos señalan que la alineación entre la Luna y el Sol durante el apogeo es un recordatorio de la precisión mecánica del sistema solar, preparando el camino para el megaeclipse que ocurrirá en el año 2027.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/