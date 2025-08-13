Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 13 de Agosto, 2025
Tecnología

No habrá eclipse solar hoy 13 de agosto de 2025; estos son los eventos astronómicos del mes

La UNAM confirma que no habrá eclipse solar hoy; revisa la agenda astronómica de agosto y las fechas de los próximos eclipses.
Andrea Villarreal
13 agosto, 2025
No habrá eclipse solar hoy 13 de agosto de 2025; estos son los eventos astronómicos del mes

Foto: ESO/Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl/F. W. Dyson, A. S. Eddington, & C. Davidson

En redes sociales circula información que asegura que este 13 de agosto de 2025 ocurrirá un eclipse solar, pero esta versión es falsa. Los calendarios astronómicos del Instituto de Astronomía de la UNAM y la NASA muestran que no hay ningún eclipse programado para hoy miércoles; el siguiente que se podrá observar en parte de México será el 12 de agosto de 2026.

Eventos astronómicos en agosto 2025 en México

De acuerdo con la UNAM, el cielo de agosto ofrece varios fenómenos visibles desde México. Estos son los eventos astronómicos del mes:

¿Cuándo es el próximo eclipse solar en México?

Según datos de la NASA, estas son las fechas de los próximos eclipses solares en el mundo:

  • 21 de septiembre de 2025: Parcial, visible en Australia y zonas de la Antártida y océanos Pacífico y Atlántico.

  • 17 de febrero de 2026: Anular, visible en la Antártida y de forma parcial en África, Sudamérica y océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

  • 12 de agosto de 2026: Total, visible como parcial en el norte de México, además de América del Norte, Europa y África.

  • 2 de agosto de 2027: Total, uno de los más largos del siglo, visible principalmente en África y Oriente Medio.

Recuerda que es importante verificar la información en fuentes oficiales. Al observar el próximo eclipse solar en México, no olvides utilizar protección ocular adecuada cuando corresponda.

