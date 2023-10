Eclipse solar: Así se vive en la comunidad de La Paz

La mañana del sábado 14 de octubre, México pudo presenciar uno de los fenómenos astronómicos más bellos: un eclipse parcial solar. En el caso de Baja California Sur, se pudo apreciar en un 55%.

Por eso, la comunidad de la capital del estado se preparó para acudir a la explanada Ayuntamiento de La Paz, lugar en donde se instalaron telescopios y otras herramientas de observación, bajo la coordinación de Sociedad Astronómica, que ayudaron a vivir la experiencia completa de este fenómeno natural.

Miguel Ángel Norzagaray Cosío, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y miembro de la Sociedad Astronómica, destacó que la forma de apreciación del eclipse solar se debe a los cambios de la posición de la luna, lo que permite visualizarlo de diferente manera en las diversas zonas del país:

“La sombra de la luna es pequeña sobre la tierra. Entonces cuando uno se aleja de la zona donde está la sombra, ve menos tapado el sol, hasta que uno está tan lejos del centro de la sombra, que no se ve el sol cubierto por la luna. Eso es lo que pasa, hay una triangulación. Ahí nos alejamos y nos salimos del triángulo”, detalló

De hecho, las y los habitantes mostraron enormemente su interés por este tipo de eventos, y expresan un fuerte agradecimiento a quienes se encargaban de brindar explicación para utilizar el equipo ocular necesario, con un material filtrado especial, de forma segura:

“La verdad no sabía que iba a haber un eclipse hasta que vi en redes o en los grupos, en donde mandaban “prevenidos, porque va a haber eclipse”. Y me llamó mucho la atención venir; iba a venir sola, pero mis hermanos decidieron venir a acompañarme y me los traje”, comentó una joven.

“Muy interesante, muy ameno, las personas que están aquí nos han informado al 100% en cómo ponernos los lentes, en la forma para que no nos dañen los ojos. Hay rótulos, hay información, muy bien explicado todo”, destacó Juan Manuel, otro ciudadano.

“Estoy muy agradecida de que se organicen este tipo de actividades y esperemos que tengan una mayor difusión y seguirlas disfrutando”, dijo otra ciudadana.

Los niños eran quienes alegraron la mañana de eclipse, emocionados por aprender y seguir conociendo sobre este fenómeno. En este contexto, la comunidad reiteró la invitación a que se brinde una mayor difusión a este tipo de actividades:

“Me gustaría mucho que se diera a conocer un poquito más acerca de este tema, porque pasa cada cierto tiempo, cada ciertos años. Entonces yo creo que nadie sabía, ni enterada, estaba de que es algo magnífico, que pueda pasar y que lo podamos ver”, dijo una joven

“Estaba pensando que es un evento, para compartir con incluso con los niños, que empiecen a tener esta pasión por disfrutar de este tipo de eventos. Pero mi opinión, es que podríamos estar más personas aquí”, expresó otra ciudadana.

¿No pudiste ver el eclipse de hoy? No hay de qué preocuparse, un eclipse total solar que entrará por Mazatlán, Sinaloa, nos espera el próximo 8 de abril de 2024. En donde apreciaremos este fenómeno con un 90% de parcialidad.

