ECOEMS: cuándo y cómo consultar los resultados de ingreso a preparatorias, ciclo escolar 2025-2026

¡La espera casi termina para miles de aspirantes! Este martes 19 de agosto de 2025 es la fecha clave para conocer los resultados del ECOEMS, proceso de ingreso a las preparatorias.

Si presentaste el examen para instituciones como la UNAM, el IPN, Conalep o cualquier otro sistema de educación media superior, prepárate para consultar tu asignación. Aquí te ofrecemos una guía completa sobre cómo y dónde verificar si obtuviste un lugar.

La publicación de los resultados ECOEMS 2025 de preparatoria es uno de los momentos más esperados del año para estudiantes y padres en todo México. Este proceso evalúa los conocimientos adquiridos durante la secundaria y es la puerta de entrada a prestigiosas instituciones de bachillerato.

El sistema de nivel medio superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es uno de los más solicitados, en gran parte debido al pase directo que otorga a sus licenciaturas. Los aspirantes a la UNAM pudieron elegir entre los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) o la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), ambas con distintas sedes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Además de la UNAM, otras instituciones de gran prestigio, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y los planteles del Conalep, también llevaron a cabo sus procesos de evaluación. Estas ofrecen una amplia oferta educativa y formación técnica especializada, representando opciones sólidas para miles de jóvenes.

¿Cuándo y dónde consultar los resultados ECOEMS 2025?

La fecha oficial para conocer los resultados ECOEMS 2025 del proceso de ingreso a preparatorias es el 19 de agosto de 2025. A partir de ese día, podrás consultar si fuiste asignado a tu opción preferida o a alguna otra con disponibilidad.

Para realizar la consulta de manera exitosa, es fundamental tener a la mano tu número de folio y tu Clave Única de Registro de Población (CURP), ambos datos presentes en tu comprobante de registro.

Los resultados se publicarán exclusivamente en línea a través de los portales autorizados:

Una vez que ingreses tus datos, podrás acceder y descargar la Gaceta Electrónica de Resultados 2025. Este documento oficial es crucial, ya que detallará no solo tu plantel asignado (clave y nombre completo) y el puntaje que obtuviste en el examen de admisión, sino también las primeras instrucciones y enlaces para iniciar tu proceso de inscripción.

¡Felicidades! Guía rápida de inscripción si fuiste aceptado en UNAM o IPN

Si tu folio aparece con un plantel asignado de la UNAM o el IPN, ¡enhorabuena! Ahora es el momento de actuar rápidamente para asegurar tu lugar. Cada escuela (CCH, Prepa, CECyT) tiene su propio proceso de inscripción, y la Gaceta Electrónica te proporcionará el enlace o las indicaciones específicas para tu plantel.

Aunque la documentación puede variar ligeramente, la básica que te solicitarán incluye:

Acta de nacimiento.

Certificado de secundaria (original y copia).

CURP actualizado.

Comprobante de asignación (el que obtienes de la gaceta).

Identificación oficial (si eres mayor de edad) o del tutor.

El último paso fundamental es acudir a tu cita de inscripción en el plantel asignado, en la fecha y hora indicadas. Esta cita presencial es crucial para la entrega de documentos y la formalización de tu ingreso, ¡así que no la dejes pasar!

¿Qué pasa si no apareciste en los resultados del ECOEMS? ¡Hay alternativas!

Es importante saber que no todos los aspirantes lograrán un lugar en su primera elección. De hecho, se estima que alrededor del 80% de los participantes no obtienen su plantel deseado debido a la alta demanda de las instituciones. Sin embargo, si en esta ocasión no fuiste asignado a tus opciones prioritarias, ¡no te desanimes!

El proceso de la ECOEMS contempla varias alternativas para que puedas continuar con tus estudios de bachillerato.

Una de las principales opciones es la Reasignación ECOEMS, también conocida como “Con Derecho a otra Opción” (CDO). Si no obtuviste los aciertos necesarios para UNAM o IPN, el sistema te mostrará automáticamente otras escuelas con espacio disponible dentro del mismo proceso.

Este mecanismo es clave porque permite que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios sin tener que esperar hasta el próximo ciclo escolar. Es crucial que revises estas alternativas, ya que representan una valiosa oportunidad para ingresar a una preparatoria pública.