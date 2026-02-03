Ecología intensifica protección en el Estero de San José para erradicar incendios forestales

Con el objetivo de mitigar los riesgos de incendios forestales durante la temporada de estiaje, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos intensificó las labores de protección y vigilancia en la Reserva Ecológica Estatal del Estero de San José del Cabo.

Estas acciones se ejecutan bajo el Plan de Manejo actualizado, instrumento rector avalado por el Consejo Asesor de la reserva, garantizando que cada medida cuente con sustento técnico y legal.

Alianza con Conafor: Capacitación y recursos federales

El titular de la dependencia, Jorge Armando López Espinoza, destacó la importancia de la vinculación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para profesionalizar a las brigadas locales. Gracias a esta gestión alineada con los objetivos de conservación, el municipio accedió a recursos y formación especializada en el combate de siniestros.

“Dentro del Plan de Manejo actualizado viene el apartado de prevención de incendios forestales. Nos hemos apoyado mucho con Conafor, que es una dependencia federal; durante el 2025 fuimos el único municipio del estado que tuvo acceso a un programa de capacitación ”, puntualizó López Espinoza.

Vigilancia estratégica y brechas cortafuego

En este sentido, la vigilancia se ha consolidado como una estrategia fundamental para la protección del ecosistema. De acuerdo con la Dirección de Ecología, el monitoreo constante ha permitido reducir incidentes que anteriormente eran provocados, en su mayoría, por personas en situación de calle que pernoctaban dentro del área protegida.

Finalmente, el funcionario subrayó que estos resultados son producto de la estrecha colaboración con el Departamento de Bomberos de San José del Cabo. Este trabajo conjunto ha permitido la implementación de:

Brechas cortafuego

Monitoreo preventivo

Capacidad de reacción

