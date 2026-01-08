Sectores que mantienen viva la economía de BCS todo el año

Actividad constante en todos los municipios

Baja California Sur se posiciona como una de las entidades con mayor dinamismo económico en México.

Su crecimiento se apoya en giros comerciales que operan de forma continua, sin depender exclusivamente de temporadas altas.

Según los Censos Económicos 2024 del INEGI, en el estado existen más de 43 mil establecimientos, que generan empleo para más de 300 mil personas.

Comercio: el motor que no se detiene

El comercio al por menor y mayor es el sector que más aporta al valor agregado censal bruto (VACB), representando 43.7% del total estatal.

Tiendas de abarrotes, supermercados, farmacias, ferreterías y distribuidores de productos básicos mantienen actividad constante y sostienen gran parte de la economía local.

Turismo y alojamiento: empleo todo el año

El turismo es otro pilar clave.

Hoteles, agencias de viajes, restaurantes y servicios de transporte turístico operan durante todo el año, aunque con picos en temporadas vacacionales.

En municipios como Los Cabos y La Paz, el turismo nacional e internacional genera miles de empleos directos e indirectos.

Alimentos y bebidas: consumo local y turístico

La preparación y venta de alimentos y bebidas es uno de los giros más dinámicos.

Restaurantes, cafeterías, bares y expendios se mantienen activos gracias al consumo local y al flujo turístico.

Este sector es esencial para la economía urbana y la experiencia del visitante.

Construcción y transporte: conectividad y desarrollo

La construcción se mantiene activa por la inversión en infraestructura turística y vivienda.

Por su parte, el transporte terrestre y marítimo conecta comunidades y abastece de productos esenciales, siendo clave para la logística regional.

La economía de Baja California Sur se sostiene en sectores que combinan consumo local con atracción turística.

El comercio, el turismo, los alimentos y bebidas, la construcción y el transporte garantizan actividad constante, empleo y crecimiento para la entidad.

