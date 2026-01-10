Economistas advierten pérdida de credibilidad con Banxico y que la inflación está fuera de control

La credibilidad del Banco de México enfrenta uno de sus momentos más delicados en años, luego de que analistas de primer nivel cuestionaran abiertamente la efectividad de su política monetaria ante la persistencia de la inflación. En el arranque de 2026, el debate ya no gira sólo en torno a tasas de interés, sino a la capacidad del banco central para anclar expectativas y cumplir su mandato de estabilidad de precios.

Las dudas se intensificaron tras las declaraciones de Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citigroup, quien afirmó que la política monetaria mexicana ha perdido parte de su credibilidad. El señalamiento se sustenta en el reiterado aplazamiento de la convergencia inflacionaria al objetivo de 3%, un fenómeno que, de acuerdo con su análisis, se ha convertido en un patrón recurrente más que en una excepción coyuntural.

Las proyecciones de Citigroup refuerzan esa preocupación. El grupo financiero estima que la inflación cerrará 2026 en 4.2%, lo que implicaría seis años consecutivos fuera del rango objetivo de Banxico. Más inquietante aún resulta el comportamiento esperado de la inflación subyacente, que apunta a un nivel de 4.4%, indicador clave porque refleja las presiones más persistentes en la economía y define las expectativas de precios de mediano y largo plazo.

El cuestionamiento central radica en la narrativa institucional del banco central. Según Revilla, Banxico ha insistido en que la inflación convergerá al 3% en determinados trimestres, pero esos plazos se han ido recorriendo sistemáticamente hacia adelante. Esta práctica, advirtió, erosiona la confianza del mercado y debilita el poder predictivo de los pronósticos oficiales, un elemento fundamental para la credibilidad de cualquier banco central.

El inicio de 2026 añade complejidad al panorama inflacionario. El aumento al IEPS, la aplicación de aranceles a importaciones provenientes de países sin tratado comercial y un nuevo ajuste al salario mínimo configuran un choque de una sola vez que podría trasladarse con mayor fuerza a los precios. En particular, los incrementos salariales tienen ahora un alcance más amplio, lo que incrementa el riesgo de efectos de segunda ronda sobre la inflación.

A esta lectura se sumó Carlos Capistrán, economista en jefe para América Latina y Canadá de Bank of America, quien coincidió en que Banxico ha tenido dificultades para contener la inflación dentro de su rango objetivo. Desde su perspectiva, la persistente inflación en el sector servicios está estrechamente ligada a aumentos salariales que no han sido acompañados por mejoras equivalentes en la productividad.

Pese a este entorno, Bank of America anticipa que el Banco de México continuará con el ciclo de relajación monetaria. La institución prevé cuatro recortes adicionales a la tasa de referencia a lo largo del año, lo que llevaría el nivel de la tasa a 6% al cierre de 2026, una apuesta que implica un delicado equilibrio entre estimular la actividad económica y no desanclar aún más las expectativas inflacionarias.

El cierre de 2025 dejó señales mixtas. La inflación general se desaceleró más de lo previsto, ubicándose en 3.7% anual, pero la inflación subyacente repuntó a 4.33%, impulsada por aumentos en mercancías y una elevada inflación en servicios. Este contraste explica la cautela de Banxico, que se espera retome los recortes de tasa hasta mayo, una vez absorbidos los impactos fiscales del primer trimestre.

El reto de Banxico ya no es únicamente técnico, sino reputacional. Recuperar la confianza del mercado y de los agentes económicos será tan relevante como la trayectoria de las tasas, en un entorno donde la inflación ha dejado de ser transitoria y la credibilidad se ha convertido en un activo cada vez más escaso.

