Ed Sheeran dispuesto a dejar la música si lo declaran culpable de plagio

La familia de Ed Townsend ha acusado de plagio a Ed Sheeran por su canción “Thinking Out Loud”. Según los herederos del fallecido músico, el tema es una réplica exacta de “Let’s Get It On”, escrito por Marvin Gaye y Townsend. Por lo que actualmente, el juicio por derechos de autor se está llevando a cabo en Manhattan. Sin embargo, ante toda esta polémica, el cantante comentó que está dispuesto a dejar la música si es declarado culpable.

“Si eso sucede (ser declarado culpable), termino, me detengo. Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo disminuya”, dijo Sheeran.

La familia de Townsend sostiene que Sheeran usó elementos de la canción original para crear su sencillo sin su autorización. Esta no es la primera vez que Sheeran ha sido acusado de plagio, ya que cuando lanzó “Shape of You”, fue demandado por Sami Chokri y Ross O’Donoghue, quienes afirmaron que la canción era una copia de su sencillo “Oh Why”.

Sobre esto, Sheeran ha declarado que las acusaciones son insultantes, especialmente después de haber dedicado toda su vida a ser intérprete y compositor. También ha revelado que estas demandas han dañado su salud mental, especialmente en un momento complicado de su vida, ya que no hace mucho tiempo, su esposa había sido diagnosticada con un tumor mientras estaba embarazada. Además, había perdido a un gran amigo y ahora tenía que pelear en la corte para defender su integridad como compositor.

A pesar de las acusaciones, Sheeran ha mantenido una actitud de resistencia, diciendo que sería un idiota pararse frente a una multitud de 20,000 personas si hubiera copiado la canción de otra persona. Mientras tanto, el músico ha estrenado su último disco “Subtract”, aunque su carrera podría terminar si se le declara culpable de plagio. El resultado del juicio determinará el futuro de Sheeran y su legado como músico.