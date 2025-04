Eddington la nueva película del director de Midsommar revela poster oficial

El día de hoy, por medio de X, la cuenta oficial de la productora y distribuidora independiente A24, dio a conocer las primeras imágenes y poster oficial de Eddington.

La cinta es el nuevo proyecto de Ari Aster, conocido por sus anteriores largometrajes Midsommar, Hereditary y Beau tiene miedo.

El póster muestra una imagen en blanco y negro de tres búfalos cayendo por un acantilado, generando un fuerte impacto visual desde la promoción inicial.

Ari Aster’s EDDINGTON. Coming soon pic.twitter.com/N1J0uyOtXw

Uno de los atractivos más llamativos de la producción es su elenco, teniendo de protagonistas a Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, Austin Butler y Emma Stone.

Tendrá su estreno en el próximo Festival de Cine de Cannes, cuya edición de 2025 se llevará a cabo del 13 al 24 de mayo.

La historia se desarrolla en un western con tintes modernos. Una pareja queda atrapada en un pueblo de Nuevo México durante la pandemia, donde al principio son bienvenidos.

Sin embargo, a medida que cae la noche, el ambiente cambia drásticamente y la narrativa da un giro siniestro, cargado de tensión y extrañeza.

Las primeras imágenes reveladas muestran a los actores en plena caracterización, entre ellos Joaquin Phoenix vestido de sheriff, discutiendo con el personaje de Pedro Pascal.

Headed to @Festival_Cannes with Ari Aster’s EDDINGTON, Spike Lee’s HIGHEST 2 LOWEST and Harry Lighton’s PILLION. pic.twitter.com/WLgsMqzA9w

— A24 (@A24) April 10, 2025