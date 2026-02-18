¡Cierre espectacular! Eden Muñoz enamora a miles en el final del Carnaval La Paz 2026

La máxima fiesta de los paceños se despidió por la puerta grande. En primer lugar, el cantante y compositor Eden Muñoz fue el encargado de clausurar el Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”. Asimismo, miles de personas se congregaron en el malecón para presenciar uno de los espectáculos más esperados de este año. La energía fue vibrante desde el primer acorde, marcando el fin de una edición histórica.

Previo a su show, Muñoz ofreció una rueda de prensa donde abrió su corazón. De hecho, confesó que la capital sudcaliforniana tiene un lugar especial en su historia personal. “La Paz es una ciudad que traigo muy marcada en mi niñez porque venía mucho. La neta, viven en un lugar hermoso”, expresó emocionado. Debido a esto, su entrega en el escenario se sintió genuina. El artista recalcó que su mayor alegría es regalar música y convivir directamente con la gente.

Por otro lado, la logística estuvo a la altura de la masiva asistencia. Por ejemplo, la presidenta municipal Milena Quiroga Romero cumplió su promesa de ampliar la experiencia. Se instalaron pantallas laterales y equipo de sonido adicional en el núcleo central. Sin embargo, esto no impidió que el malecón luciera completamente saturado. Por esta razón, la infraestructura tecnológica permitió que incluso quienes estaban lejos del escenario principal disfrutaran de una producción impecable.

La huella de “Reinas del Cambio”

Sin duda, el repertorio de Eden Muñoz hizo vibrar cada rincón del paseo costero. No obstante, más allá de los éxitos, fue su carisma lo que selló el éxito de la noche. En resumen, el Carnaval La Paz 2026 concluyó reafirmando su carácter familiar y su importancia en el noroeste de México. De igual forma, el operativo de seguridad reportó un flujo constante que permitió a los asistentes cantar y bailar con tranquilidad bajo el cielo paceño.

Finalmente, las luces del escenario se apagaron con la promesa de volver. En conclusión, la edición 2026 dejó una huella imborrable gracias a la mezcla de tradición y figuras de talla internacional. Con estas acciones, la ciudad de La Paz se despide de su fiesta más grande, preparándose desde ahora para los retos y las sorpresas que traerá el próximo año.

