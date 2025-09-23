Édgar de La caída de Édgar anuncia su boda tras 20 años de hacerse viral

El famoso protagonista del video viral La caída de Édgar, que en 2006 se convirtió en uno de los primeros fenómenos digitales de México y del mundo, sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente su boda.

De un video escolar al fenómeno global

Édgar Martínez tenía apenas nueve años cuando su primo lo grabó cruzando un arroyo sobre un improvisado puente de madera. La broma terminó en caída y en la célebre frase “¡ya güey!”, que lo volvió protagonista de uno de los clips más compartidos de la primera era de YouTube.

El video cruzó fronteras, fue replicado en programas de televisión y se transformó en un ícono del humor en internet, incluso siendo utilizado en comerciales y estudios académicos sobre los inicios de la cultura digital.

Hoy, casi 20 años después, Édgar tiene 28 años y compartió una noticia que ha generado nostalgia entre quienes crecieron con su video: se casará con su novia Valeria Bermea, con quien mantiene una relación de más de ocho años.

La propuesta ocurrió en mayo de 2025, en un viñedo, rodeados de familiares y amigos. La boda ya tiene fecha y lugar confirmados: el 10 de octubre en Cuatro Ciénegas, Coahuila, un escenario natural reconocido por sus paisajes desérticos y aguas cristalinas.

Aunque durante años evitó hablar del tema, Édgar ha reconocido que el video lo marcó profundamente: primero como objeto de burlas, pero con el tiempo como una experiencia que lo conectó con la cultura popular. Hoy, asegura que lleva ese recuerdo con orgullo y sentido del humor.

En redes sociales, la noticia de su matrimonio generó un sinfín de comentarios de internautas que no dudaron en revivir el histórico clip. Muchos recordaron que “La caída de Édgar” no solo es un clásico de YouTube, sino también un símbolo de cómo inició la era de los memes y los virales en México.

Ahora, Édgar se despide del apodo de “el niño del video” para abrir una nueva página en su vida personal. Su historia refleja cómo las primeras estrellas virales crecieron junto con internet y, dos décadas después, siguen presentes en la memoria colectiva.

Con su boda a la vuelta de la esquina, Édgar demuestra que detrás del fenómeno digital había un niño que, sin querer, se convirtió en pionero de la cultura en línea, y que hoy busca escribir un capítulo distinto: el del amor y la familia.