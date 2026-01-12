¿Murió Édgar Vivar? Esto se sabe sobre los rumores que alarmaron a sus seguidores

El mundo del entretenimiento en México se conmocionó tras los rumores del fallecimiento del primer actor Édgar Vivar. En diversas publicaciones se leía que, “El histrión, mundialmente reconocido por dar vida a personajes icónicos como el “Señor Barriga” y “Ñoño” en la serie El Chavo del 8, así como a “Hipólito” en el programa Vecinos, dejó de existir por causas que aún se mantienen bajo reserva familiar, aunque se sabe que enfrentaba complicaciones de salud propias de su edad”.

La información, que comenzó a circular sin fuente clara, creció con rapidez hasta que enmedio del programa Hoy abrieron el tema en plena transmisión en vivo. Fue ahí donde el propio Édgar Vivar desmintió categóricamente la noticia falsa de su muerte, dejando claro que se trató de una noticia fake más de las que suelen circular en Internet.

En la entrevista, Édgar Vivar de ‘Vecinos’ se refirió a los rumores de su muerte y negó rotundamente, afirmando que era una nota falsa.

“ No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contra orden de allá arriba”, detalló el primer actor.

Al ser cuestionado si le molestaban esa clase de notas falsas, Édgar Vivar indicó que no los toma a mal e hizo una fuerte declaración.

“ No, no me molestan (esa clase de notas), por el contrario lo tomo por el lado positivo, eso quiere decir que soy una persona digna de atención”, señaló.

El rumor sobre la muerte de Édgar Vivar no fue respaldado por ninguna fuente oficial, pero aun así se viralizó rápidamente, demostrando una vez más cómo las fake news sobre celebridades pueden generar alarma en cuestión de minutos.

El impacto de la carrera de Édgar Vivar trasciende fronteras, siendo una de las figuras más queridas en países como Brasil, Argentina y España. Tras su salida de los programas de Chespirito, el actor logró reinventarse participando en cine de arte y producciones internacionales, destacando su participación en la película El Orfanato, producida por Guillermo del Toro.

