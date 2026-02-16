Edicto 00446/2024

Autor
-
Soy LCyM. Carolina Solís, periodista desde el 2011. Trabajé en el periódico DEBATE (www.debate.com.mx) y actualmente laboro como directora de noticias para el grupo CPS Media (cps.media), el cual cuenta con los diversos medios de noticias y entretenimiento: Tv Mar, Radiante y Tribuna de México.View all posts Directora de Noticias de CPS Media en BCS
EtiquetasEDICTO / AVISO / CONVOCATORIAS
Contáctanos
La Paz
Tel: (612) 122 4095
Blvd. Padre Kino 1435, Vicente Guerrero.
C.P. 23020. La Paz, Baja California Sur, México
Los Cabos
Tel: (624) 142 1944
Blvd Mauricio Castro, Chula Vista. C.P 23400
San José del Cabo, Baja California Sur, México
Copyright © 2026 Tribuna de México