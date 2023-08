¡Fatal! Edificio en llamas en Sudáfrica deja al menos 73 muertos

Un incendio durante la noche del miércoles en un edificio ubicado en Johannesburgo, Sudáfrica, dejó 73 muertos y al menos 52 lesionados, reportaron este jueves los servicios de emergencia de la ciudad sudafricana.

WATCH | More footage of the scene in the earlier morning of today. @TimesLIVE #CBDFire pic.twitter.com/tSKRVVVv74

— Thabo Tshabalala (@Thabo_Tshaba) August 31, 2023