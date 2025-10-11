Edith Aguilar levanta la mano rumbo a 2027: “Sí me gustaría ser gobernadora”

En una reveladora declaración, Edith Aguilar Villavicencio, alcaldesa de Mulegé, confirmó que aspira a ser gobernadora de Baja California Sur en 2027, apoyada en su trayectoria política y su gestión al frente del municipio.

“Claro que me gustaría ser gobernadora. Como mujer que ha estado en la vida política y pública, por supuesto que imagínate lo que podríamos hacer”, señaló durante una entrevista con Diario El Independiente.

Destacó que mantiene su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), forma parte de su Consejo Estatal, y negó que existan “bloqueos” desde esa estructura: “Voy a seguir siéndolo. Voy a buscar la apertura de reunirme con ellos y ser parte de esa mesa”, declaró.

A lo largo del diálogo, Aguilar reveló que ha recibido invitaciones para sumarse a otros partidos, incluido el que actualmente gobierna a nivel estatal y federal. Sin embargo, aclaró que respeta el reconocimiento que ha ganado en Mulegé y en todo el estado, más allá de siglas partidistas.

Aguilar hizo énfasis en que su prioridad hoy es gobernar sin distinciones partidistas: “Los gobiernos no debemos ser presidentes de un partido, sino de la ciudadanía”, subrayó. Recordó que fue la única presidenta municipal electa por voto directo en 2021 y que en 2024 refrendó el cargo con un aumento del 30 % en el respaldo ciudadano, lo que interpreta como un compromiso renovado hacia la población.

Finalmente, agregó que para cumplir con sus objetivos de desarrollo local requiere coordinación con los gobiernos estatal y federal, más allá del color político. “Lo que nos une es que Mulegé esté bien y BCS también. El gobernador tiene todo mi respeto y respaldo”, concluyó.

