¡Alerta EDOMEX y CDMX! Transportistas harán megamarcha este 3 de noviembre contra la inseguridad

La Ciudad de México se prepara para un “lunes de caos” en las vialidades como no se ha visto en meses.

Miles de transportistas autónomos convergerán en una megamarcha masiva hacia el Zócalo de la Ciudad de México este 3 de noviembre, en un grito desesperado contra la creciente crisis de inseguridad que amenaza con paralizar su sector.

La movilización, convocada por la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C., busca visibilizar la ola de secuestros, extorsiones y robos que han convertido las autopistas en zonas de alto riesgo, y exige respuestas inmediatas de las autoridades federales, estatales y locales.

El detonante de esta protesta es la desaparición del conductor Fernando Galindo Salvador, reportado como no localizado desde el pasado 30 de octubre en el ejido de San Lorenzo Octeyuco, en el municipio de Jilotepec, Estado de México.

Su caso no es aislado: según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), el gremio ha sufrido un incremento alarmante de incidentes violentos, con hotspots delictivos en tramos clave como el Circuito Exterior Mexiquense, Ecatepec-Zumpango, y las autopistas Chamapa-Lechería y México-Pirámides.

“Estamos cansados de los secuestros, de las extorsiones y de la indiferencia oficial”, declararon representantes de la Alianza en un comunicado que ha circulado como reguero de pólvora entre los choferes.

Participarán miles de camiones, tractocamiones y vehículos de carga ligera, simbolizando el peso de un sector vital para la economía nacional que genera miles de empleos y mueve mercancías esenciales.

La Alianza, junto con apoyo de CANACAR, ha invitado a gremios afines a sumarse, convirtiendo esta acción en una de las protestas más grandes del autotransporte en los últimos años.

CARRETERAS CERRADAS POR MEGAMARCHA DE TRANSPORTISTAS EN CDMX: 3 DE NOVIEMBRE

La megamarcha de este 3 de noviembre iniciará desde múltiples puntos del Estado de México, incluyendo Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec y Tepotzotlán.

Los contingentes avanzarán por rutas críticas como la México-Toluca, Toluca-Naucalpan y Toluca-Atlacomulco, con posibles bloqueos parciales que podrían extenderse al Circuito Exterior Mexiquense y se planea lleguen hasta el Zócalo de la CDMX.

Autoridades de tránsito ya alertan sobre congestiones severas en los accesos al Valle de México desde las primeras horas del día, recomendando a conductores y usuarios del transporte público evitar estas vías o usar apps de movilidad para rutas alternas.