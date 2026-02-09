Edomex declara uso obligatorio de cubrebocas en escuelas por brote de sarampión

A partir de este lunes 9 de febrero de 2026, el Gobierno del Estado de México decretó el uso obligatorio de cubrebocas en todas las instituciones de educación básica y media superior de la entidad.

Esta decisión responde a la detección de casos de sarampión en territorio mexiquense y busca frenar la propagación de este virus altamente contagioso entre la comunidad escolar.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, durante una gira de trabajo por Chalco, subrayó que aunque la situación está controlada y no existe un “brote exagerado”, es fundamental actuar de manera preventiva.

La Secretaría de Salud del Estado de México emitió un comunicado oficial dirigido a autoridades educativas y directivos escolares, estableciendo que el cubrebocas debe utilizarse correctamente cubriendo nariz y boca, especialmente en espacios cerrados y aulas donde no sea posible mantener la sana distancia.

De acuerdo con datos de la propia dependencia, hasta el momento se han confirmado 41 casos de sarampión en el estado, lo que ha activado protocolos de vigilancia epidemiológica intensificada en los 125 municipios para evitar un aumento en la curva de contagios.

Además del uso del cubrebocas, las escuelas públicas y privadas deberán instalar filtros sanitarios diarios en los accesos.

Estos filtros incluyen la toma de temperatura y una revisión clínica rápida para detectar síntomas clave como fiebre superior a 38 grados, sarpullido o ronchas rojizas, tos y manchas blancas en el interior de la boca.

En caso de detectar a un alumno con estos signos, deberá ser separado de inmediato a un área de aislamiento y referido a la unidad de salud más cercana para su evaluación médica y toma de muestras.

Vacunación y medidas complementarias en el territorio mexiquense

La gobernadora Delfina Gómez y el secretario de Educación estatal hicieron un llamado urgente a los padres de familia para que revisen los esquemas de vacunación de sus hijos.

Se ha informado que del 7 al 15 de febrero se llevará a cabo una jornada intensiva de inmunización con la instalación de 450 módulos en todo el estado, donde se aplicará la vacuna triple viral (SRP) y la doble viral (SR).

Estas acciones se complementan con la recomendación de mantener los salones bien ventilados y fomentar el lavado frecuente de manos, medidas que recordaron a la población los protocolos aplicados durante la contingencia por COVID-19.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México