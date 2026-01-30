Edomex ofrece subsidio total en tenencia y compra de autos para atraer placas foráneas en 2026

El Gobierno del Estado de México activó para 2026 un programa de subsidios fiscales del 100% en impuestos vehiculares, con el objetivo de regularizar unidades emplacadas en otras entidades y fortalecer el padrón estatal. La medida busca incentivar a residentes mexiquenses que mantienen sus vehículos registrados fuera del estado a realizar el alta y cambio de placas sin carga tributaria.

El beneficio estará vigente desde enero y hasta el 6 de abril de 2026, periodo durante el cual la Secretaría de Finanzas otorgará apoyos fiscales a personas físicas que inscriban vehículos provenientes de otros estados en el padrón vehicular del Edomex. El programa aplica únicamente para propietarios que acrediten residencia en la entidad, lo que delimita su alcance y evita su uso con fines especulativos.

Uno de los principales atractivos del esquema es el subsidio del 100% en el Impuesto sobre Tenencia correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Este incentivo representa un alivio directo al bolsillo de los automovilistas, en un contexto donde la tenencia continúa siendo uno de los gravámenes más sensibles para los contribuyentes.

A este estímulo se suma el subsidio total en el Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados, conocido como ISAVAU. El apoyo aplica sin importar el ejercicio fiscal del vehículo, siempre que se trate de una unidad usada adquirida sin refactura y que, de manera simultánea, se realice el cambio de propietario al efectuar el alta en el Estado de México.

El programa también beneficia a quienes compraron vehículos usados con placas de otra entidad y buscan regularizar su situación. En estos casos, el trámite de inscripción permite realizar en un solo proceso tanto el cambio de propietario como la asignación de placas mexiquenses, reduciendo tiempos y costos administrativos.

Los subsidios no son universales y cuentan con topes definidos. El beneficio aplica únicamente para automóviles con valor factura de hasta 638 mil pesos y motocicletas con valor máximo de 250 mil pesos, ambos montos con IVA incluido, en concordancia con los criterios utilizados por la Ciudad de México para estímulos similares.

Para facilitar el acceso, el gobierno estatal habilitó distintas modalidades de trámite. El proceso puede realizarse en línea, con opción de entrega de placas a domicilio, así como de forma presencial en Centros de Servicios Fiscales, Módulos Integrales de Recaudación y agencias automotrices con convenio, previa cita.

Entre los requisitos indispensables se encuentran la factura o documento que acredite la propiedad del vehículo, una identificación oficial vigente con fotografía y un comprobante de domicilio en el Estado de México. Con esta estrategia, la administración estatal apuesta por ampliar su base vehicular registrada y mejorar la recaudación futura sin imponer cargas inmediatas a los contribuyentes.

