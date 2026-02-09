Edomex reactiva cubrebocas en escuelas por brote de sarampión y refuerza filtros sanitarios

El gobierno del Estado de México activó a partir de este lunes un protocolo sanitario extraordinario en todas las escuelas de nivel básico, al imponer el uso obligatorio de cubrebocas como medida preventiva frente al brote de sarampión que se ha registrado en el país. La decisión responde al incremento de casos confirmados y al riesgo de propagación en espacios escolares con alta concentración de menores.

La medida no se limita al uso de cubrebocas. Las autoridades educativas y de salud establecieron filtros sanitarios en el acceso a los planteles, que incluyen la toma de temperatura y una observación clínica rápida para identificar posibles signos de la enfermedad desde el ingreso de alumnos, docentes y personal administrativo.

El refuerzo sanitario busca detectar de manera temprana síntomas compatibles con sarampión. Los planteles deberán reportar de inmediato a las autoridades de salud cualquier caso en el que se observe fiebre mayor a 38 grados, erupciones rojizas en la piel, ojos enrojecidos, tos persistente o la presencia de manchas blancas en la boca, considerados indicadores de alerta.

La Secretaría de Salud del Estado de México también llamó a intensificar la vacunación como eje central de la prevención. A través de un desplegado difundido en redes sociales, recomendó promover esquemas de inmunización en niños desde los seis meses de edad y en adultos hasta los 49 años, con campañas permanentes que refuercen la protección colectiva.

Las autoridades educativas informarán de manera puntual a madres, padres y tutores sobre los nuevos protocolos, con el objetivo de que conozcan los pasos a seguir en caso de detectar síntomas en casa y eviten el envío de menores enfermos a los planteles, una práctica clave para cortar cadenas de contagio.

Como parte del operativo, las escuelas deberán llevar un registro diario de las actividades del filtro sanitario y de los posibles casos detectados. Esta información será canalizada a la Dirección de Epidemiología estatal para su seguimiento, análisis y, en su caso, la aplicación de medidas adicionales de contención.

El endurecimiento de las acciones se da en un contexto epidemiológico concreto. Hasta el pasado 5 de febrero, el Estado de México acumulaba 41 casos confirmados de sarampión desde 2025, una cifra que encendió las alertas de las autoridades sanitarias ante el riesgo de expansión en la entidad más poblada del país.

La decisión del Edomex se suma a medidas similares adoptadas en otras entidades. La semana pasada, Jalisco ordenó el uso de cubrebocas en escuelas de nivel básico en ocho zonas del estado, lo que refleja una respuesta coordinada de los gobiernos locales frente al repunte de una enfermedad altamente contagiosa.

