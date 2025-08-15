¿Dónde jugará Edson Álvarez tras dejar el West Ham y quién se lo llevará en Europa?

El mediocampista mexicano Edson Álvarez no continuará en el West Ham United, una decisión que se produce apenas un año después de su llegada a la Premier League. De acuerdo con fuentes cercanas al club, el jugador no entra en los planes de Graham Potter para esta temporada, lo que ha abierto la puerta a su salida antes del cierre del mercado de fichajes.

Álvarez, de 27 años, se reincorporó recientemente a los entrenamientos tras ganar la Copa Oro de la Concacaf con la selección mexicana y superar una lesión en la espalda que lo mantuvo fuera de actividad durante varias semanas.

Aunque físicamente está recuperado, su rol en el equipo se ha visto reducido, motivando la búsqueda de un nuevo destino para continuar su carrera.

Varios clubes al acecho

La noticia de su disponibilidad ha despertado el interés de importantes equipos europeos. Entre los más destacados se encuentra el Ajax de Ámsterdam, club en el que militó entre 2019 y 2023 y donde se consolidó como figura del medio campo. Desde Países Bajos, medios deportivos aseguran que la directiva neerlandesa estudia seriamente su regreso.

Asimismo, en España, clubes como el Sevilla y el Real Betis han preguntado por su situación, buscando reforzar su plantilla con un jugador de su perfil. En la Serie A italiana, el Napoli y la Roma han sido mencionados como posibles destinos, mientras que en la Bundesliga alemana equipos como el Bayer Leverkusen también han mostrado interés.

Valor de mercado y condiciones

Según portales especializados, el valor de mercado de Álvarez ronda los 35 millones de euros, cifra que West Ham estaría dispuesto a negociar para facilitar su salida. Su experiencia internacional, versatilidad y capacidad defensiva lo convierten en una pieza atractiva para clubes que buscan equilibrio en la medular.

Su representante declaró recientemente que “el cambio es difícil, pero no imposible” y que, aunque no hay nada cerrado, las conversaciones avanzan. “Queremos que Edson esté en un equipo donde juegue regularmente y mantenga su nivel de cara al Mundial 2026”, agregó.

La elección de su próximo club será determinante para su proyección internacional. Con el Mundial 2026 acercándose y la expectativa de que México sea protagonista como anfitrión, Álvarez necesita minutos de calidad en una liga competitiva para llegar en la mejor forma posible.

Por ahora, el mexicano continúa entrenando con el West Ham mientras su futuro se define. Se espera que en los próximos días haya un anuncio oficial sobre su nuevo destino, el cual podría estar en una de las ligas más importantes de Europa.