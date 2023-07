Eduardo Castro; una vida dedicada al deporte y a la disciplina

Eduardo Castro Valenzuela, a sus 30 años de edad, no hay nada que le puedan enseñar sobre ser una persona dedicada y sacrificada en el deporte. Ha dedicado más de 15 años de su vida a formarse como un profesional con valores, tanto en su trabajo diario como durante las competencias.

En una entrevista exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de México, Eduardo Castro compartió su recorrido deportivo desde que comenzó a los 13 años con el béisbol, luego incursionó en el lanzamiento de jabalina, continuó con el fisicoculturismo durante varios años y actualmente se dedica al triatlón. Cabe destacar que en cada disciplina en la que participó, compitió a nivel estatal, regional y nacional.

La mentalidad de este destacado deportista siempre ha estado enfocada en mejorar y alcanzar mejores marcas. Explicó cómo ha desarrollado su personalidad en relación al deporte.

“Solito se fue forjando lo que era la disciplina, la competitividad ante uno mismo. La verdad que siempre me ha gustado ser así… Siempre me ha gustado ser competitivo y no por competir con contrincantes, válgame la redundancia, pero sí contra mí mismo. La verdad soy muy exigente conmigo mismo y eso nos ha llevado a ir evolucionando en el deporte ante la vida fitness que es siempre mantenernos en forma o sanos”.

Al preguntarle sobre los múltiples retos que ha enfrentado y superado a lo largo de su carrera deportiva, destaca uno en particular. Es bien sabido que la práctica de cualquier deporte de alto rendimiento conlleva muchos gastos, y esto fue mencionado durante la entrevista.

Castro Valenzuela habló sobre su vida actual, ya que tiene la responsabilidad de preparar físicamente al cuerpo policial de seguridad pública para mantenerlos en buena forma. Su labor consiste en desarrollar fuerza, resistencia y agilidad, manteniéndolos activos día a día, físicamente hablando.

Eduardo Castro y su esposa, Perla Verduzco, cuentan con un gimnasio propio, un espacio que proporciona clases de crossfit a personas de todas las edades y en distintos horarios. Su filosofía como instructores y propietarios es siempre hacer todo de forma dinámica, evitar, a toda costa, la rutina y que sus clientes puedan irse a casa con la satisfacción de que fueron llevados hasta el límite y sus cuerpos se sientan exigidos.

En la vida de todo deportista hay buenos y malos momentos. Cosas que hiciste y asuntos que no completaste. Eduardo lo tiene claro y se abrió respecto a cómo es que nunca pudo explotar el fisicoculturismo como él hubiera querido, quedándose con una espina muy clavada y con sueños sin cumplir.

“Era la verdad un sueño que yo tenía. Wow, yo quisiera estar en un stand y que la gente llegara y me pidiera autógrafos, que la gente me llegara y me dijera: ‘te admiro, eres un atleta profesional, has llegado a las grandes ligas’ y entonces eso sí diría yo que la verdad me quedé con esa espinita”.