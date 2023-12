Eduardo Verástegui denuncia fallas en app del INE

José Eduardo Verástegui Córdoba, aspirante a la candidatura independiente para la presidencia, ha instado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a que ordene al Instituto Nacional Electoral (INE) resolver rápidamente la denuncia sobre las fallas en la aplicación “Apoyo Ciudadano-INE”. En un video compartido con CPS Noticias y Tribuna de México, Verástegui mostró cómo estas fallas afectan la autonomía de la aplicación y perjudican la recolección de firmas para obtener la candidatura presidencial en México.

“Quiero grabar esto para que exista la evidencia, tengo un teléfono nuevo aquí tenemos una de las seis credenciales del INE vigente, aquí hay buena luz está el cuadro blanco, ahora hay que sacar foto al otro lado de la credencial, la voy a limpiar, porque a veces te pide que la limpies, aquí está bien enfocada y me aparece rechazó, todo el tiempo a todos los auxiliares les sale rechazo, entonces intentan una y dos veces a la tercera vez si ya no sale perdemos la firma, son miles y miles de firmas que estamos perdiendo, no es justo”.

Eduardo Verástegui ha compartido que la recolección de firmas que inició en septiembre ha sido un desafío, pero persistirá con la firme determinación de lograr la mayor cantidad posible para contender en las elecciones federales. Además, señaló que actualmente está enfrentando resistencia por parte de un sistema y siete partidos políticos, quienes han colocado obstáculos en su camino.

“Ha sido un trabajo muy difícil andamos de tiendita en tiendita, de casa en casa, de kiosco en kiosco, trabajando para lograr el millón de firmas, pero si me pone piedras obstáculos en el camino pues no puedo, y ojo me estoy enfrentando contra todo un sistema contra el INE, contra 7 partidos políticos que son las 7 plagas de México e incluso contra la redes sociales ayer me entere que si alguien me quiere seguir en Instagram les aparece una leyenda que dice: Estás seguro que quiere seguir esta cuenta que pone información falsa, háganme el favor”.Para finalizar el aspirante independiente denunció que ha habido una clara omisión y dilación por parte del INE, en el caso de la querella presentada con más de 120 evidencias fotográficas y de videograbación para acreditar las fallas que obstaculizan e impiden la recolección de firmas ciudadanas hacia su candidatura.