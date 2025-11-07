Fortalecen la educación ambiental de estudiantes de Cabo San Lucas a bordo del crucero Carnival Firenze

Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental entre la niñez de Cabo San Lucas, personal de la Dirección Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental, a cargo de Cristina Núñez Cosío, realizó una visita guiada al crucero Carnival Firenze junto con alumnas y alumnos de sexto grado de la primaria Narciso Mendoza turno vespertino.

Durante el recorrido, las y los estudiantes conocieron áreas clave del funcionamiento del buque, en especial el sistema de reciclaje y manejo de residuos. Ahí, recibió una explicación sobre el tratamiento responsable de los desechos y la importancia de separar materiales orgánicos e inorgánicos. También observaron el sistema biodigestivo que transforma los residuos alimenticios en agua reutilizable mediante un proceso natural impulsado por bacterias, reforzando así su aprendizaje en educación ambiental .

Cristina Núñez Cosío señaló que la finalidad de esta actividad fue brindar una experiencia significativa que despertara el interés de niñas y niños por el cuidado del medio ambiente, mostrando cómo una empresa internacional aplica sustentables en sus operaciones. Destacó que esta experiencia fue especialmente valiosa para el grupo participante, proveniente de una escuela con recursos limitados.

Además, las y los estudiantes recorrieron áreas de recreación, entretenimiento y alimentación del crucero, donde disfrutaron de una comida en el buffet. La jornada combinó aprendizaje ecológico y convivencia, impulsando valores de responsabilidad y reforzando el enfoque de educación ambiental .

A la actividad se sumaron Martha Villegas, de la Coordinación de Educación Ambiental de la Dirección Municipal de Ecología; Jorge Sánchez Uribe, de la Coordinación de Educación Ambiental de ZOFEMAT; y la coordinadora de Relaciones Públicas, Andrea Sánchez Uribe, quienes acompañaron al grupo durante toda la visita.

Como seguimiento académico, las y los alumnos se presentarán en su próximo acto cívico una exposición sobre manejo de residuos y sustentabilidad, con el fin de compartir los conocimientos adquiridos.