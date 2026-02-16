Últimos días para los interesados en el proceso de admisión en educación básica en BCS

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur, a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), publicó oficialmente la convocatoria para el proceso de admisión en Educación Básica correspondiente al ciclo escolar 2026-2027. Este proceso está dirigido a profesionales que aspiran a ejercer funciones de docente y técnico docente en los diversos niveles educativos de la entidad.

De acuerdo con el calendario oficial, el periodo para la generación de citas para el registro inició este lunes 16 de febrero y concluirá el próximo domingo 22 de febrero de 2026. Los interesados deben realizar este trámite de manera obligatoria a través de la plataforma digital de la USICAMM, ya que es el requisito indispensable para continuar con la validación de documentos y la posterior aplicación del instrumento de valoración.

Los participantes en esta convocatoria deberán cumplir con los perfiles profesionales, grados académicos y requisitos de formación pedagógica establecidos en el documento oficial. Una vez obtenida la cita, el registro y la verificación documental se llevarán a cabo en las fechas asignadas por la autoridad educativa estatal, donde se evaluarán elementos multifactoriales como el promedio general de carrera y la experiencia frente a grupo.

Requisitos y fechas clave para el aspirante docente en BCS

Para el ciclo escolar 2026-2027, la SEP BCS ha enfatizado que el proceso se regirá bajo los principios de transparencia, equidad e imparcialidad. Todo aspirante a una plaza docente debe presentar su título profesional o acta de examen profesional, además de acreditar el dominio de una segunda lengua en caso de postularse para preescolar indígena o materia de inglés.

Es importante señalar que la generación de citas es un paso crítico; de no realizarse a más tardar el 22 de febrero, el sistema no permitirá el acceso a las etapas subsecuentes del concurso. Las autoridades de Baja California Sur recordaron que la asignación de plazas se realizará con base en la lista ordenada de resultados, la cual será publicada tras la evaluación de los conocimientos y aptitudes de los sustentantes.

Este proceso de ingreso al servicio educativo busca fortalecer la plantilla de maestros en los cinco municipios del estado: La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. Se recomienda a los interesados revisar minuciosamente la convocatoria completa para evitar errores en la carga de archivos o en la selección del tipo de valoración al que desean aplicar.

