La educación es prioridad para la XV Administración: Christian Agúndez

La educación es una prioridad para la XV Administración Municipal, afirmó el presidente municipal Christian Agúndez Gómez , durante su visita a la Escuela Comunitaria CONAFE ubicada en la colonia Altos de Miranda, en Cabo San Lucas.

Durante el recorrido, el alcalde entregó 100 mochilas escolares , además de donar un tinaco y garantizar el suministro de agua potable para mejorar las condiciones del plantel. Estas acciones, dijo, reflejan el compromiso de su gobierno con el bienestar de la niñez y juventudes cabeñas.

“Nosotros, después de enterarnos, sugerimos visitarlos. Vamos a esperar información sobre la posibilidad de un nuevo terreno, también con apoyo de la Sindicatura. Para nosotros, la educación es prioridad para cada familia. Acompañaremos a la maestra Esperanza ya todos los niños y niñas en este proceso y les apoyaremos en todo lo posible”, expresó Christian Agúndez .

El alcalde subrayó que la educación comenzará siendo un eje central en las políticas del XV Ayuntamiento de Los Cabos , con acciones coordinadas entre autoridades, docentes y padres de familia, para fortalecer los espacios educativos y atender directamente las necesidades de cada comunidad.

Por su parte, la maestra Esperanza Rodríguez Guerrero , responsable de la Escuela Comunitaria CONAFE, agradeció la visita del alcalde y señaló que llega en un momento clave debido a las carencias del plantel.

“Agradecemos la visita del presidente municipal, porque llega justo cuando más lo necesitábamos. Debemos dejar este espacio, no es nuestro, y requerimos construir baños, mejorar techos y ampliar el área para poder recibir a más estudiantes”, explicó.

Actualmente, el centro atiende a 95 estudiantes y tiene entre 15 y 17 más en lista de espera por falta de espacio, mobiliario y condiciones adecuadas.

“Necesitamos un espacio más grande, más mesas-bancos y mejores instalaciones para continuar ofreciendo una educación digna”, finalizó Rodríguez Guerrero.