¡Qué siempre no se va! Eduin Caz le pide una segunda oportunidad a Grupo Firme

A cuatro meses de que Eduin Caz anunciara su salida “definitiva” de Grupo Firme y su deseo de abandonar los escenarios, ha regresado con sus compañeros para pedirles disculpas y que lo acepten de nuevo.

Si bien, reconoció que no fue lo correcto irse sin avisarles, se sinceró y les explicó sus razones por las que decidió tomarse un breve descanso, admitiendo que se sentía abrumado por la fama y el dinero.

“Siento que en mi corazón era necesario. Me estaba volviendo loco. Siempre tienes que saber dónde estás para saber a dónde vas a llegar. Nosotros llegamos a un nivel que nunca nos imaginamos. Se logró algo muy grande, pero yo me estaba volviendo loco, no sabía qué hacer, demasiada fama, demasiado dinero, todo. Esos cuatro meses, he estado muy tranquilo, pero necesitaba ese descanso”, confesó Eduin.