EE. UU. alerta a aerolíneas por posibles actividades militares y riesgos en espacio aéreo mexicano

La FAA emitió este viernes avisos de seguridad aeronáutica (NOTAM A0015/26 y A0018/26) para advertir a aerolíneas y operadores estadounidenses de una “situación potencialmente peligrosa” en partes del espacio aéreo sobre el Océano Pacífico, el Golfo de California y la región oceánica de Mazatlán.

Los avisos, vigentes del 16 de enero al 17 de marzo de 2026, instan a extremar precauciones al volar en estas zonas debido a la posibilidad de actividades militares no notificadas y posibles interferencias en los sistemas de navegación satelital (GNSS/GPS), que podrían afectar la operación segura de aeronaves a distintas altitudes, incluyendo durante despegues y aterrizajes.

La FAA señaló que podría haber aeronaves militares operando sin aviso previo o con transpondedores desactivados, lo cual reduciría su visibilidad para el control de tráfico aéreo civil.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México aclaró que la advertencia estadounidense es precautoria y no implica cierre ni restricciones al espacio aéreo mexicano ni a las operaciones de aeronaves civiles nacionales. En su comunicado, la dependencia destacó que la aviación civil mexicana opera con normalidad y que se mantiene comunicación con organismos internacionales para dar seguimiento a estos avisos.

Autoridades mexicanas han subrayado que la FAA emite este tipo de alertas como medida de seguridad en regiones donde pueden presentarse condiciones que afecten la navegación, sin que ello signifique una situación de conflicto o restricción formal para la aviación de México.

La alerta llega en un contexto de tensiones regionales y de intensa actividad militar en áreas cercanas, como parte de operaciones de seguridad más amplias que también incluyen otras zonas de Centroamérica y Sudamérica, según los avisos de la FAA.

Aunque las advertencias están dirigidas principalmente a operadores estadounidenses, analistas señalan que podrían tener un impacto indirecto en rutas internacionales y requerir ajustes operativos por parte de las aerolíneas en vuelos sobre estas regiones.

