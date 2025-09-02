Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Septiembre, 2025
Internacional

EE. UU. ataca embarcación con drogas proveniente de Venezuela

Fuerzas de EE. UU. destruyeron un navío con drogas proveniente de Venezuela; Trump y Rubio confirmaron el ataque
Andrea Villarreal
2 septiembre, 2025
EE. UU. ataca embarcación con drogas proveniente de Venezuela

Foto: AFP

El presidente Donald Trump informó que fuerzas estadounidenses destruyeron en el Caribe una embarcación de narcotráfico proveniente de Venezuela.

Desde la Casa Blanca, Trump declaró que las fuerzas armadas de Estados Unidos “dispararon contra una embarcación que transportaba drogas, muchas drogas”. Agregó que la nave fue eliminada tras el operativo.

El secretario de Estado Marco Rubio confirmó en X que el objetivo era una embarcación de narcotráfico vinculada a una organización calificada como narco-terrorista.

Caracas responde con alerta militar

Tras el anuncio del ataque a la embarcación, el presidente Nicolás Maduro declaró un estado de máxima alerta en Venezuela, acusando a Washington de amenazar la soberanía de su país.

El gobierno de Trump sostiene que Maduro encabeza un cartel de drogas. Como parte de su estrategia, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe bajo el marco de una operación antidrogas. Hasta ahora, Trump no ha hablado de una invasión a Venezuela.

Con información de la Agence France-Presse

