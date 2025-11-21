EE. UU. lanza alerta de seguridad para turistas en Los Cabos

De cara al inicio de las vacaciones de invierno, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje para turistas que visitan Los Cabos, instando a sus ciudadanos a viajar “con inteligencia” y mantenerse informados sobre las condiciones de seguridad en el país.

La representación diplomática señaló que la delincuencia y los hechos violentos pueden ocurrir en cualquier parte de México, incluso en destinos turísticos de alta demanda como San Carlos, Puerto Peñasco, Los Cabos y Mazatlán.

Recomendaciones clave para visitantes de Los Cabos

La embajada pidió a los turistas estadounidenses:

Evitar desplazamientos nocturnos dentro de las zonas turísticas.

Incrementar la vigilancia personal durante su estancia.

Recordar que la posesión y consumo de drogas, incluso la marihuana medicinal, es ilegal en México y puede resultar en penas severas de prisión.

Asimismo, alertó sobre la actividad de organizaciones criminales que disputan rutas de narcotráfico y enfatizó que los visitantes no deben transportar paquetes a través de la frontera ni introducir armas o municiones sin permisos, ya que constituye un delito grave.

LEE MÁS: Gobernador de BCS anuncia reforzamiento de seguridad tras ataque en Loreto

Contexto de la alerta en Baja California Sur

La advertencia se emite tras el violento ataque registrado el 19 de noviembre en la colonia Miramar, en Loreto, donde seis personas —entre ellas un menor— fueron asesinadas.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, lamentó los hechos y anunció un refuerzo inmediato de la seguridad con apoyo de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y una célula de inteligencia federal para fortalecer la vigilancia en la región.