Con “Home for the Holidays”, EEUU pide a migrantes volver a su país; anuncia más deportaciones en 2026
El gobierno de Estados Unidos seguirá firme en 2026 en su lucha de impedir la llegada de más migrantes a su país, así como en expulsar a quienes ya viven en tierras americanas.
Este sábado, el zar fronterizo, Tom Homan, y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott, ofrecieron una rueda de prensa en en la cima de una meseta sobre el río Tijuana para promover el programa de expulsión voluntaria “Home for the Holidays” y dar a conocer las nuevas medidas de deportación de migrantes que implementarán de forma inmediata.
Tom Homan y Rodney Scott dijeron que la frontera entre Estados Unidos y México se convertirá en la más segura que jamás haya sido y anunciaron lo que será una operación de deportación histórica para el 2026.
Los funcionarios federales señalaron que aunque en 2025 se lograron deportar a más de 600 mil personas, se espera que el próximo año la cifra sea aún mayor.
“Hoy en día, estamos procesando a personas por ingresar ilegalmente a Estados Unidos a niveles sin precedentes”, dijo Scott.
EEUU reforzará la deportación de migrantes y ciudadanos legalizados en 2026
Se espera que para 2026 las medidas de control se amplíen aún más, gracias a la destinación de nuevos fondos federales, la contratación de 10 mil nuevos agentes destinados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la asignación de más de $4 mil millones para aumentar el personal adscrito a CBP.
También se dio a conocer que la aplicación CBP One ahora se llamará CBP Home y con ella ahora se busca una salida voluntaria de migrantes de Estados Unidos bajo el programa “Home for the Holidays”, mediante el cual se les otorgará a los migrantes un vuelo gratuito a su país de origen y se les dará un pago de mil dólares.
“Iremos a buscarte. Te arrestaremos. Te deportaremos”, advirtió Rodney Scott a quienes deseen permanecer en Estados Unidos de manera ilegal.
La amenaza de deportación no solo aplica a migrantes indocumentados, también expresaron que las personas que actualmente se encuentran legalmente en Estados Unidos “no están fuera de la mesa”. En este caso, señalaron se realizará el debido proceso en el tribunal de inmigración si fueran detenidas.
