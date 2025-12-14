Con “Home for the Holidays”, EEUU pide a migrantes volver a su país; anuncia más deportaciones en 2026

El gobierno de Estados Unidos seguirá firme en 2026 en su lucha de impedir la llegada de más migrantes a su país, así como en expulsar a quienes ya viven en tierras americanas.

Este sábado, el zar fronterizo, Tom Homan, y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott, ofrecieron una rueda de prensa en en la cima de una meseta sobre el río Tijuana para promover el programa de expulsión voluntaria “Home for the Holidays” y dar a conocer las nuevas medidas de deportación de migrantes que implementarán de forma inmediata.

Tom Homan y Rodney Scott dijeron que la frontera entre Estados Unidos y México se convertirá en la más segura que jamás haya sido y anunciaron lo que será una operación de deportación histórica para el 2026.

Los funcionarios federales señalaron que aunque en 2025 se lograron deportar a más de 600 mil personas, se espera que el próximo año la cifra sea aún mayor.

“Hoy en día, estamos procesando a personas por ingresar ilegalmente a Estados Unidos a niveles sin precedentes”, dijo Scott.