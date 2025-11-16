EE.UU. reporta nuevo ataque contra ‘narcolancha’ en el Pacífico; hay tres muertos | VIDEO

Las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo este sábado un ataque letal contra una lancha sospechosa de traficar drogas en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental, operación que dejó a tres tripulantes muertos.

La operación, ordenada por el secretario de Guerra Pete Hegseth, fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y resultó en la muerte de tres presuntos narcotraficantes a bordo del buque.

El Comando Sur de EE.UU. (Southcom) informó a través de su cuenta en la red social X que los servicios de inteligencia verificaron que la embarcación pertenecía a una Organización Terrorista Designada y se dedicaba al contrabando de estupefacientes por rutas conocidas de narcotráfico.

“Tres narcoterroristas varones murieron en el ataque cinético”, detalló el comunicado, enfatizando que la acción se realizó en el Pacífico Oriental sin afectar embarcaciones civiles.

Esta acción se enmarca en la escalada de la campaña “Lanza del Sur“, impulsada por la administración de Donald Trump desde septiembre de 2025 para combatir el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.