Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 16 de Noviembre, 2025
HomeInternacionalEE.UU. reporta nuevo ataque contra ‘narcolancha’ en el Pacífico; hay tres muertos | VIDEO
Internacional

EE.UU. reporta nuevo ataque contra ‘narcolancha’ en el Pacífico; hay tres muertos | VIDEO

Este sábado el gobierno de Estados Unidos volvió a atacar una narcolancha en aguas del Océano Pacífico, acumulando ya un total de 86 presuntos narcotraficantes abatidos
Carolina Solis
16 noviembre, 2025
0
9
Estados Unidos ataca narcolancha

(Capturas)

Las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo este sábado un ataque letal contra una lancha sospechosa de traficar drogas en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental, operación que dejó a tres tripulantes muertos.

La operación, ordenada por el secretario de Guerra Pete Hegseth, fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y resultó en la muerte de tres presuntos narcotraficantes a bordo del buque.

El Comando Sur de EE.UU. (Southcom) informó a través de su cuenta en la red social X que los servicios de inteligencia verificaron que la embarcación pertenecía a una Organización Terrorista Designada y se dedicaba al contrabando de estupefacientes por rutas conocidas de narcotráfico.

“Tres narcoterroristas varones murieron en el ataque cinético”, detalló el comunicado, enfatizando que la acción se realizó en el Pacífico Oriental sin afectar embarcaciones civiles.

Esta acción se enmarca en la escalada de la campaña “Lanza del Sur“, impulsada por la administración de Donald Trump desde septiembre de 2025 para combatir el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Inicialmente enfocada en el Caribe, las operaciones se extendieron al Pacífico en octubre y hasta el último ataque se han contabilizado 86 muertos en total.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEstados UnidosNarcotráfico
Articulo anterior

VIDEO: Al menos 32 muertos por derrumbe en una mina de cobalto ...

Siguiente articulo

Te sorprenderá saber cuánto gana Mariah Carey cada Navidad con la canción ...