EE.UU. mantendrá ataques a narcolanchas en el Caribe y aseguramiento de petroleros sancionados

EE.UU. intensifica su campaña antidrogas en el Caribe

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que su país mantendrá los ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe.

Además, confirmó que seguirán incautando buques petroleros sancionados como parte de la campaña antidrogas que Washington despliega en la región.

Declaraciones tras la captura de Maduro

En entrevista con NBC News, Rubio afirmó: “Seguiremos atacando a las narcolanchas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos”.

Agregó que las incautaciones de embarcaciones con crudo venezolano forman parte de la presión contra el gobierno de Caracas.

Estas declaraciones se producen un día después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y corrupción.

EE.UU. niega guerra con Venezuela

Rubio insistió en que su país “no está en guerra con Venezuela”, sino contra las organizaciones del narcotráfico.

Sin embargo, reconoció que la detención de Maduro representa “un gran avance” en esa estrategia.

Tras la operación, el Ejecutivo venezolano quedó bajo el liderazgo de la expresidenta encargada Delcy Rodríguez.

Fuerzas en alerta máxima

El presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, confirmó que las fuerzas estadounidenses permanecerán desplegadas en el Caribe en “alto estado de alerta”.

Están listas para proyectar poder y defender intereses en la zona.

El anuncio se realizó en una rueda de prensa junto al presidente Donald Trump y Rubio, donde se detalló el operativo relámpago que sacó a Maduro de Caracas.

Operación “Lanza del Sur”

La campaña militar, denominada “Lanza del Sur”, fue ordenada por Trump desde agosto pasado.

Ha resultado en la destrucción de casi 40 embarcaciones acusadas de transportar drogas, además de la muerte de al menos 110 ocupantes.

Presión sostenida en el Caribe

La advertencia de Rubio confirma que Estados Unidos mantendrá una política de presión en el Caribe.

Las acciones directas contra embarcaciones ligadas al narcotráfico y petroleros sancionados marcan un punto de inflexión en la relación entre Washington y Caracas.

El escenario combina la lucha antidrogas con tensiones políticas de alcance internacional.

