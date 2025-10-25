EEUU aumenta 10% el cobro de aranceles a Canadá tras anunciar freno a sus negociaciones comerciales

En un movimiento que profundiza la crisis comercial entre Estados Unidos y su vecino del norte, el presidente Donald Trump anunció este sábado un incremento del 10% en los aranceles aduaneros aplicados a Canadá.

La decisión surge como represalia directa por una campaña publicitaria canadiense que, según Trump, distorsionó hechos sobre los aranceles estadounidenses y se emitió durante el primer juego de la Serie Mundial de Béisbol.

Trump, quien ya había roto relaciones comerciales formales con Ottawa a inicios de semana en respuesta a la controvertida publicidad, utilizó su plataforma Truth Social para dar a conocer la medida.

“Su publicidad debía ser retirada INMEDIATAMENTE, pero permitieron que se emitiera anoche (viernes) durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE”, escribió el mandatario en un post que rápidamente acumuló miles de reacciones entre sus seguidores.

La campaña en cuestión, producida por el gobierno canadiense, criticaba los aranceles impuestos por Washington a productos como el aluminio y el acero, argumentando que estos perjudicaban a los consumidores norteamericanos.

El anuncio se transmitió durante el encuentro entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, atrayendo a una audiencia masiva de más de 15 millones de televidentes en Estados Unidos y Canadá.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron que el momento elegido para la emisión fue interpretado por el equipo de Trump como una provocación deliberada, aprovechando el alto rating del evento deportivo para maximizar su impacto.

“Debido a su grave distorsión de los hechos y a su acción hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en un 10% adicional por encima de lo que pagan actualmente”, prosiguió Trump en su declaración.

¿Cuánto cobrará de aranceles EEUU a Canadá?

Esta nueva tarifa de Estados Unios contra Canadá elevaría el promedio de aranceles sobre importaciones canadienses al 25%, afectando sectores clave como la automotriz, la agricultura y la energía. Analistas estiman que el impacto económico podría superar los 50 mil millones de dólares anuales en comercio bilateral, exacerbando una disputa que ya ha tensionado las relaciones diplomáticas desde el inicio del segundo mandato de Trump.