EEUU busca a ex policía federal mexicano por tráfico de drogas en Tijuana

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos ha intensificado la búsqueda de Omar Guillermo Cuen-Lugo, un antiguo miembro de la Policía Federal de México. El ex oficial es señalado como una pieza clave en la estructura operativa del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Según las investigaciones, Cuen-Lugo habría utilizado sus conocimientos tácticos y de seguridad para facilitar actividades ilícitas a gran escala hacia el país vecino.

La justicia estadounidense busca a Omar Guillermo Cuen-Lugo por supervisar y coordinar directamente los envíos de tráfico de cocaína desde territorio mexicano hacia diversas ciudades de los Estados Unidos. La acusación detalla que su rol dentro del Cártel de Sinaloa era fundamental para burlar los controles fronterizos y asegurar que la droga llegara a sus destinos finales. El operativo de búsqueda se mantiene activo debido a la peligrosidad y el alcance de sus operaciones transnacionales.

De acuerdo con los reportes de inteligencia, las últimas ubicaciones conocidas del sospechoso se sitúan en las ciudades de Tijuana, Baja California, y Los Ángeles, California. Esta movilidad en la zona fronteriza ha generado una alerta máxima entre las corporaciones policiacas de ambos países. Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero, advirtiendo que podría encontrarse armado y ser extremadamente peligroso.

