Miércoles 11 de Febrero, 2026
Internacional

EE.UU. cierra el espacio aéreo en El Paso, Texas por seguridad nacional: suspenden vuelos 10 días

La FAA de Estados Unidos suspende operaciones aéreas en la frontera de El Paso, Texas, alegando motivos de seguridad nacional durante febrero de 2026
11 febrero, 2026
Cierre espacio aéreo El Paso Texas

La Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos ordenó este miércoles 11 de febrero de 2026 el cierre inmediato del espacio aéreo de El Paso, Texas, zona fronteriza con México. Esta medida, que responde a protocolos de seguridad nacional, implica la suspensión total de operaciones aéreas por un periodo de 10 días, afectando tanto a vuelos comerciales como privados en una de las regiones con mayor flujo binacional.

El anuncio fue emitido a través de un aviso NOTAM (Notice to Air Missions), restringiendo el acceso a aeronaves en un radio específico sobre la frontera. El gobierno estadounidense, bajo la administración actual, ha señalado que esta restricción es necesaria para garantizar la integridad del territorio y permitir actividades de vigilancia no especificadas, aunque se ha descartado de manera preliminar una amenaza de ataque inminente.

La suspensión de vuelos en El Paso ocurre en un contexto de tensiones logísticas y de seguridad en la franja fronteriza. Pasajeros que se dirigían hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso han reportado cancelaciones masivas y el desvío de rutas hacia ciudades cercanas como Albuquerque o San Antonio. Las autoridades mexicanas en Ciudad Juárez ya monitorean el impacto que esta medida tendrá en la conectividad de la región.

Contexto de seguridad fronteriza

No es la primera vez que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicita el apoyo de la FAA para restringir el espacio aéreo por movimientos operativos. Históricamente, estas medidas se han implementado durante ejercicios militares, el rastreo de objetos no identificados o para facilitar operativos de la Patrulla Fronteriza. En esta ocasión, la extensión de 10 días sugiere una operación de mayor envergadura que la habitual, lo que ha generado incertidumbre en los sectores de Turismo y Transporte.

Hasta el momento, aerolíneas como American Airlines y Southwest han comenzado a emitir reembolsos y opciones de cambio para los usuarios afectados. Se recomienda a la población evitar la zona y mantenerse informada a través de canales oficiales para conocer si la restricción podría extenderse a otros sectores de la frontera con México.

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

