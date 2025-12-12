EE.UU. confisca buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, reveló la incautación de un buque petrolero de gran envergadura en aguas venezolanas, un movimiento que intensifica el conflicto entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

En un discurso durante una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca, Trump describió la operación como “el más grande jamás incautado”, subrayando la determinación de su administración para contrarrestar las exportaciones de petróleo venezolano sancionado. Esta confiscación de buque petrolero venezolano llega en un momento de alta volatilidad geopolítica en América Latina, donde las sanciones de EE.UU. contra Venezuela buscan asfixiar las finanzas del régimen chavista.

De acuerdo con reportes, el petrolero interceptado formaba parte de la lista de embarcaciones sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, lo que podría disuadir a otros transportistas de participar en el comercio de crudo venezolano.

La acción, ejecutada por fuerzas navales de EE.UU. en el Mar Caribe, representa un golpe directo a Petróleos de Venezuela (PDVSA), la estatal petrolera que depende de rutas marítimas para evadir restricciones. Expertos en sanciones EE.UU. petróleo venezolano advierten que esta medida podría reducir en hasta un 20% las exportaciones de crudo de Caracas en los próximos meses, exacerbando la crisis económica en el país sudamericano.

El anuncio de Trump se enmarca en una ofensiva más amplia contra el régimen de Maduro, al que acusa de operar el “Cartel de los Soles”, una presunta red de narcotráfico vinculada a altos mandos militares venezolanos. Caracas ha rechazado categóricamente estas imputaciones, calificándolas de “calumnias imperialistas”.

Esta retórica beligerante coincide con operaciones recientes de la Armada estadounidense, que desde septiembre han destruido más de 20 embarcaciones cargadas con drogas en el Caribe y el Pacífico, resultando en la muerte de al menos 80 tripulantes. La confiscación de buque petrolero venezolano no solo apunta al petróleo, sino que envía un mensaje claro sobre la lucha antidrogas en la región.

En respuesta, Maduro ha convocado a la ciudadanía venezolana a unirse a milicias populares para defenderse de lo que denomina “agresiones yanquis”. EE.UU., por su parte, ha prometido que los ataques contra el narcotráfico se extenderán pronto al interior de territorio venezolano, elevando el riesgo de un enfrentamiento directo.