Estados Unidos congelará la tramitación de visas para inmigrantes de 75 países

Estados Unidos anunció que congelará la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una de las acciones más amplias de restricción migratoria de la administración de Donald Trump. La suspensión comenzará el 21 de enero de 2026 y se mantendrá de forma indefinida mientras el gobierno revisa sus criterios de evaluación consular.

La decisión, confirmada por un portavoz del Departamento de Estado, instruye a las embajadas y consulados estadounidenses a rechazar nuevas solicitudes de visas de inmigrante bajo las leyes actuales hasta que se complete una nueva evaluación de riesgos para el país.

Según documentos oficiales y reportes de medios internacionales, la suspensión está pensada para reforzar los controles de elegibilidad basados en la probabilidad de que un solicitante se convierta en una “carga pública”, personas que dependan de asistencia social tras ingresar a Estados Unidos, un criterio que toma en cuenta factores como edad, salud, solvencia económica y dominio del idioma.

El jefe del Departamento de Estado explicó que la pausa en la tramitación de visas continuará hasta que se puedan garantizar mecanismos más estrictos de evaluación que eviten que nuevos inmigrantes dependan de prestaciones del gobierno estadounidense.

Países afectados y alcance

Aunque las autoridades aún no han publicado la lista completa de las 75 naciones, informes de prensa señalan que entre los países incluidos están Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Nigeria y Tailandia, entre otros. La medida no se aplica a visas de turista ni de negocios, sino exclusivamente al procesamiento de visas de inmigrante.

La suspensión de visas también podría afectar a quienes ya tienen trámites iniciados, ya que los consulados pueden dejar pendientes o rechazar solicitudes existentes hasta que concluya la revisión de criterios.

Esta ampliación en la política de visas forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para restringir tanto la inmigración legal como la ilegal, intensificando medidas que han sido objeto de debate internacional.

Organizaciones de derechos civiles y varios gobiernos han expresado preocupación por el impacto que esta suspensión de visas tendrá en familias, trabajadores y solicitantes de residencia que dependen de procedimientos migratorios normales para reubicarse en Estados Unidos.

