EE.UU. amplia cerco financiero contra 151 lavadores de dinero ligados a México

El gobierno de EE.UU. intensificó este martes su ofensiva contra el lavado de dinero al incluir a 151 lavadores de dinero que operaban en territorio mexicano en una lista de sanciones emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que resultará en el bloqueo inmediato de cuentas, bienes y transacciones de las personas y empresas señaladas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro determinó que entre los lavadores de dinero señalados figuran 64 personas físicas y 87 empresas que utilizaban estructuras legales y actividades comerciales para encubrir recursos vinculados al narcotráfico y al terrorismo, en muchos casos bajo la apariencia de negocios legítimos.

El listado de sancionados incluye ciudadanos de diversas nacionalidades, aunque aproximadamente el 85.9% son mexicanos con actividades financieras en el país. Los esfuerzos de detección evidencian que las redes de lavadores de dinero han evolucionado más allá de operaciones locales, empleando esquemas transnacionales y empresas fachada como parte de su estrategia para mover fondos ilícitos.

Según los reportes oficiales, las entidades y personas incluidas en la lista operaron en varios estados mexicanos, con mayor concentración en Sinaloa, Baja California y Jalisco, zonas donde se detectan vínculos frecuentes con cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), involucrados en el tráfico de drogas y otras actividades del crimen organizado.

Las sanciones de EE.UU. buscan cortar el acceso de estas redes al sistema financiero internacional, exponiendo vacíos en la supervisión financiera y subrayando la cooperación bilateral en el combate al lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses y mexicanas continúan coordinando acciones para identificar y neutralizar mecanismos de lavado de activos, en medio de un complejo entramado de operaciones ilícitas que trascienden fronteras.