Estados Unidos vuelve a tener un Departamento de Guerra tras decreto de Trump

Por orden ejecutiva del presidente Donald Trump, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos deja de existir para dar paso, de nuevo, al Departamento de Guerra, una denominación que no se utilizaba desde la reorganización de 1947.

El mandatario firmó el polémico decreto este viernes en el Despacho Oval, rodeado de colaboradores y con su nuevo secretario de Guerra, Pete Hegseth, a su lado. Trump justificó la decisión afirmando que el nombre anterior era “mucho más apropiado” para los tiempos actuales y que envía un “mensaje de victoria” al mundo.

El argumento histórico: “Ganábamos más guerras”

La base de la decisión se sustenta en una particular interpretación de la historia militar estadounidense. Tanto Trump como Hegseth esgrimieron que el antiguo nombre estaba asociado a una era de victorias incontestables.

“Tras ganar una guerra de independencia, George Washington creó el Departamento de Guerra. Y este país ganó todas las grandes guerras después de eso”, afirmó Hegseth, citando los conflictos mundiales del siglo XX. El secretario señaló que el cambio a “Defensa” en 1947 coincidió con una etapa donde, en su opinión, el país “no ha ganado una guerra importante”.

La medida busca proyectar una imagen de firmeza inquebrantable. El “mensaje de victoria” del que habló Trump está claramente dirigido a potencias rivales como China y Rusia, en un contexto internacional marcado por la tensión.

A nivel operativo, el cambio es, por ahora, principalmente simbólico. La estructura, el presupuesto y las funciones del Pentágono, con sus tres millones de empleados, no se modifican con el decreto.

Con información de la Agence France-Presse.