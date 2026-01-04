EE. UU. levanta restricciones al espacio aéreo del Caribe

Estados Unidos levantó la medianoche del sábado las restricciones impuestas al espacio aéreo del Caribe, permitiendo que aerolíneas estadounidenses reanuden vuelos tras cancelaciones masivas por motivos de seguridad.

Impacto en aerolíneas y pasajeros

Aerolíneas como American Airlines, Delta, United, Spirit y JetBlue comenzaron a reprogramar sus operaciones. La mayoría incorporó vuelos adicionales y aviones de mayor capacidad para atender a pasajeros afectados por el cierre ordenado por la FAA.

Razón del cierre de la FAA

La Administración Federal de Aviación cerró temporalmente la zona debido a actividad militar en Venezuela, calificando los vuelos como riesgosos y recomendando a operadores internacionales mantenerse alejados del espacio aéreo venezolano.

Planes inmediatos de las aerolíneas

American Airlines: Añadió más de 3,700 asientos y aviones de fuselaje ancho.

Delta: Ajustó su programación para retomar operaciones habituales.

United: Reinició vuelos hacia San Juan y planea normalizar rutas en el Caribe.

Spirit y JetBlue: Retomaron operaciones tras suspender vuelos durante el cierre.

Perspectiva de normalización

Expertos advierten que la operación total tardará varios días en restablecerse por el número de pasajeros varados y ajustes logísticos necesarios. La apertura del espacio aéreo, sin embargo, representa un paso clave para restaurar la conectividad en la región.

