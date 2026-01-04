Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 4 de Enero, 2026
HomeInternacionalEE. UU. levanta restricciones al espacio aéreo del Caribe
Internacional

EE. UU. levanta restricciones al espacio aéreo del Caribe

Estados Unidos levantó el cierre del espacio aéreo del Caribe. Aerolíneas como American, Delta y JetBlue comienzan a reprogramar vuelos tras cancelaciones masivas.
4 enero, 2026
0
24
Estados Unidos levanta restricción Caribe

Foto: Especial

Estados Unidos levantó la medianoche del sábado las restricciones impuestas al espacio aéreo del Caribe, permitiendo que aerolíneas estadounidenses reanuden vuelos tras cancelaciones masivas por motivos de seguridad.

Impacto en aerolíneas y pasajeros

Aerolíneas como American Airlines, Delta, United, Spirit y JetBlue comenzaron a reprogramar sus operaciones. La mayoría incorporó vuelos adicionales y aviones de mayor capacidad para atender a pasajeros afectados por el cierre ordenado por la FAA.

Razón del cierre de la FAA

La Administración Federal de Aviación cerró temporalmente la zona debido a actividad militar en Venezuela, calificando los vuelos como riesgosos y recomendando a operadores internacionales mantenerse alejados del espacio aéreo venezolano.

LEE MÁS:  Con saludo de Año Nuevo, Maduro llega a oficinas de la DEA en Nueva York

Planes inmediatos de las aerolíneas

  • American Airlines: Añadió más de 3,700 asientos y aviones de fuselaje ancho.

  • Delta: Ajustó su programación para retomar operaciones habituales.

  • United: Reinició vuelos hacia San Juan y planea normalizar rutas en el Caribe.

  • Spirit y JetBlue: Retomaron operaciones tras suspender vuelos durante el cierre.

Perspectiva de normalización

Expertos advierten que la operación total tardará varios días en restablecerse por el número de pasajeros varados y ajustes logísticos necesarios. La apertura del espacio aéreo, sin embargo, representa un paso clave para restaurar la conectividad en la región.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCaribeEspacio aéreo
Articulo anterior

Gobierno extiende hasta 2026 la importación legal de autos usados

Siguiente articulo

Estas son las fechas clave del regreso de BTS: gira y nuevo ...