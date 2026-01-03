EE.UU. cierra su espacio aéreo sobre Venezuela por riesgo militar tras explosiones en Caracas

La decisión de Estados Unidos de prohibir a sus aeronaves sobrevolar Venezuela confirmó la gravedad del escenario regional luego de las explosiones registradas en Caracas, al asumir oficialmente que existen riesgos directos para la seguridad de vuelo derivados de actividad militar en curso.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión total de operaciones aéreas estadounidenses a todas las altitudes dentro del espacio aéreo venezolano, una medida que suele adoptarse únicamente en contextos de conflicto armado, inestabilidad extrema o ausencia de garantías mínimas de control del tráfico aéreo.

La restricción fue comunicada mediante cuatro Avisos a las Misiones Aéreas, conocidos como NOTAM, emitidos durante la madrugada, y abarcó amplias regiones de información de vuelo que incluyen no solo a Venezuela, sino corredores estratégicos del Caribe y el norte de Sudamérica.

Las áreas afectadas comprenden los espacios de San Juan, Piarco, Maiquetía y Curazao, zonas clave para rutas comerciales, de carga y de aviación privada, lo que anticipa impactos operativos significativos para aerolíneas y operadores estadounidenses que transitan regularmente por la región.

La FAA justificó la medida en los “riesgos para la seguridad de vuelo asociados con la actividad militar en curso”, una formulación técnica que evita atribuir responsabilidades, pero que confirma que la situación en territorio venezolano es considerada potencialmente peligrosa para la navegación aérea civil.

El organismo estadounidense no precisó qué fuerza militar está involucrada en dicha actividad, una omisión que refuerza el clima de incertidumbre informativa y refleja la cautela institucional ante un conflicto en desarrollo con implicaciones diplomáticas y estratégicas.

Este tipo de cierres aéreos suele tener efectos en cadena, ya que otras autoridades aeronáuticas internacionales evalúan decisiones similares cuando una potencia como Estados Unidos emite alertas formales, lo que podría aislar aún más el espacio aéreo venezolano en las próximas horas.

La medida se suma a una serie de reacciones políticas, militares y diplomáticas tras las explosiones en Caracas, consolidando la percepción de que la crisis ha dejado de ser un asunto interno para convertirse en un factor de riesgo regional con consecuencias inmediatas en seguridad y conectividad aérea.

