EE. UU. ofrece garantías de seguridad a Ucrania por 15 años prorrogables, afirma Zelenski

Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad por un periodo de 15 años, con posibilidad de prórroga, informó el presidente Volodímir Zelenski tras su reunión con el presidente Donald Trump el día domingo en Florida.

El mandatario ucraniano explicó que la propuesta busca proteger a su país de futuras agresiones y fortalecer su posición frente al conflicto con Rusia. Añadió que estas garantías no sustituyen la adhesión a la OTAN, pero sí representan un respaldo clave a largo plazo.

Respaldo estratégico a largo plazo

Zelenski señaló que las garantías ofrecidas por Estados Unidos contemplan apoyo militar, cooperación en defensa y mecanismos de respuesta ante posibles amenazas.

Además, indicó que su gobierno trabaja para que estos compromisos se mantengan vigentes más allá de un solo mandato presidencial, con el objetivo de dar estabilidad a la seguridad del país.

Parte de las negociaciones internacionales

El anuncio se da en medio de los esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia una salida política al conflicto, sin que Ucrania pierda capacidad de defensa.

Zelenski subrayó que su país necesita garantías claras y verificables, ya que la guerra ha demostrado la importancia de contar con aliados comprometidos en el largo plazo.

Contexto del conflicto

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Ucrania ha solicitado apoyo militar y político a sus aliados occidentales. Estados Unidos se ha mantenido como su principal respaldo internacional, tanto en armamento como en asistencia financiera.

Las conversaciones sobre garantías de seguridad buscan evitar que el conflicto se repita una vez que se alcance un eventual acuerdo de paz.

