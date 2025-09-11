EEUU liberará a surcoreanos detenidos en redada, pero Corea del Sur los repatriará

Los trabajadores surcoreanos detenidos el 4 de septiembre en una redada migratoria en Estados Unidos serán liberados, pero aún así Seúl los repatriará, anunció el jueves el presidente del país asiático, Lee Jae-myung.

Los surcoreanos conformaron la mayoría de las 475 personas arrestadas la semana pasada en una planta de baterías Hyundai-LG en construcción en el estado de Georgia, según agentes de inmigración.

La operación ha sido considerada la redada en un solo sitio más grande realizada bajo la campaña antimigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lee más: Bolt confía en los jamaicanos para destronar a Lyles en los 100 metros

El magnate republicano finalmente renunció a expulsar a los detenidos, pero Seúl decidió repatriarlos porque se encuentran “en estado de shock“, precisó este jueves el Ministerio de Exteriores surcoreano.

“El presidente Trump preguntó si los trabajadores surcoreanos detenidos, todos ellos profesionales cualificados, debían permanecer en Estados Unidos para seguir trabajando y formando al personal estadounidense, o si debían regresar a su país”, detalló la cartera en un comunicado a la AFP.

Pero Seúl respondió que, teniendo en cuenta su “estado de shock y agotamiento“, sería “preferible que regresaran primero a casa y luego volvieran a Estados Unidos para trabajar más adelante”.

“La parte estadounidense aceptó esta posición”, añadió.

Corea del Sur envió el miércoles un Boeing 747-8I de Korean Air para repatriar a los trabajadores.

Sin embargo, Lee señaló en una conferencia de prensa en Seúl que el incidente podría tener un “impacto significativo en las decisiones de inversión futuras“, en particular a la hora de evaluar la viabilidad de operaciones directas en Estados Unidos.

La redada, durante la cual los trabajadores surcoreanos fueron encadenados y esposados, es “desestabilizadora“, subrayó el jefe de Estado.

En los últimos meses, Corea del Sur se ha comprometido a invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos, tras las amenazas arancelarias de Trump.

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, se reunió en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio, quien lo recibió a puertas cerradas y emitió un comunicado saludando la resistencia de la alianza con Seúl.

Rubio dijo que Estados Unidos “da la bienvenida a la inversión de la República de Corea a Estados Unidos y expresó su interés en profundizar la cooperación”, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Cho había calificado la detención masiva de surcoreanos como una “situación grave“.