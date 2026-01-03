“Es una amenaza a la patria grande… inclusive en nuestra patria”: Noroña sobre captura de Maduro

La detención de Nicolás Maduro sin duda ha provocado la opinión de políticos de todo el mundo, y el morenista mexicano Gerardo Fernández Noroña no fue la excepción.

Conocido por sus polémicas declaraciones y actitudes, el senador alzó la voz este 3 de enero para descalificar la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Mduro, que ejecutó el gobierno de Estados Unidos bajo la aprobación del presidente Donald Trump.

Es “una amenaza a la patria grande, pues se ha planteado el propio en Estados Unidos la intervención en Colombia, inclusive en nuestra patria, México. Es condenable, inaceptable, ¡gravísimo!”, exclamó Noroña en un video que difundió en sus redes sociales.

Asimismo, Noroña exigió al gobierno de Estados Unidos “la presentación con vida del presente en Maduro y su esposa”, además de “su liberación inmediata”.

El morenista también lamentó que el gobierno de Estados Unidos actúe con medidas antiquísimas, las cuales, por violentar la soberanía de los países y los derechos humanos, se dejaron de practicar en en siglos pasados: “Es una detención ilegal, es una agresión unilateral, es un rompimiento del Marco legal existente en el mundo, es un precedente terrible en pleno siglo XXI… se pretende volver a las intervenciones militares a los golpes de Estado, a tirar a gobierno legítimamente constituidos y elegidos por sus pueblos y es inaceptable”, condenó. Lee más: Venezuela lleva el conflicto con Estados Unidos al Consejo de Seguridad de la ONU

¿Qué ha dicho Donald Trump y qué pasará con Venezuela? Horas después de la detención de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una rueda de prensa en donde dijo que las autoridades estadounidenses gobernarán Venezuela hasta que se concrete una transición pacífica con el nuevo presidente. Cabe recordar que en 2024 Venezuela tuvo elecciones presidenciables, en donde los principales contrincantes fueron el reelecto por tercera ocasión y hoy detenido Nicolás Maduro y Edmundo González. Edmundo González y su equipo de seguidores, entre ellos Corina Machado, a quien no le dejaron ser candidata presidencial, lograron recabar y presentar las boletas electorales como pruebas de su triunfo electoral, no obstante, los poderes Venezolanos fueron omisos y permitieron que Nicolás Maduro continuara en el poder, al menos ¡hasta el día de hoy!