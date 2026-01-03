Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Nacional

“Es una amenaza a la patria grande… inclusive en nuestra patria”: Noroña sobre captura de Maduro

La detención de Nicolás Maduro ha acaparado los titulares del mundo y el morenista mexicano Gerardo Fernández Noroña no dudó en mostrar su indignación y preocupación por México
3 enero, 2026
Noroña, Nicolás Maduro

La detención de Nicolás Maduro sin duda ha provocado la opinión de políticos de todo el mundo, y el morenista mexicano Gerardo Fernández Noroña no fue la excepción.

Conocido por sus polémicas declaraciones y actitudes, el senador alzó la voz este 3 de enero para descalificar la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Mduro, que ejecutó el gobierno de Estados Unidos bajo la aprobación del presidente Donald Trump.

Es “una amenaza a la patria grande, pues se ha planteado el propio en Estados Unidos la intervención en Colombia, inclusive en nuestra patria, México. Es condenable, inaceptable, ¡gravísimo!”, exclamó Noroña en un video que difundió en sus redes sociales.

Asimismo, Noroña exigió al gobierno de Estados Unidos “la presentación con vida del presente en Maduro y su esposa”, además de “su liberación inmediata”.

¿Qué ha dicho Donald Trump y qué pasará con Venezuela?

Horas después de la detención de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una rueda de prensa en donde dijo que las autoridades estadounidenses gobernarán Venezuela hasta que se concrete una transición pacífica con el nuevo presidente.

Cabe recordar que en 2024 Venezuela tuvo elecciones presidenciables, en donde los principales contrincantes fueron el reelecto por tercera ocasión y hoy detenido Nicolás Maduro y Edmundo González.

Edmundo González y su equipo de seguidores, entre ellos Corina Machado, a quien no le dejaron ser candidata presidencial, lograron recabar y presentar las boletas electorales como pruebas de su triunfo electoral, no obstante, los poderes Venezolanos fueron omisos y permitieron que Nicolás Maduro continuara en el poder, al menos ¡hasta el día de hoy!

  • Soy LCyM. Carolina Solís, periodista desde el 2011. Trabajé en el periódico DEBATE (www.debate.com.mx) y actualmente laboro como directora de noticias para el grupo CPS Media (cps.media), el cual cuenta con los diversos medios de noticias y entretenimiento: Tv Mar, Radiante y Tribuna de México.

