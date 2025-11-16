¿Cómo regresar de EEUU a México? Recomendaciones de seguridad para Héroes Paisanos

El Programa Héroes Paisanos se pondrá en marcha nuevamente para brindar acompañamiento y atención a miles de connacionales que regresan al país durante la temporada decembrina. De acuerdo con lo anunciado en la Reunión Intersecretarial del Programa Migrante Mexiquense GEM Invierno 2025, el operativo especial iniciará el 28 de noviembre y concluirá el 8 de enero de 2026, con la participación coordinada de los tres niveles de gobierno.

Creado en 1989 tras propuestas de organizaciones sociales, empresariales, religiosas y de la comunidad mexicoamericana, el programa surgió ante la necesidad de establecer mecanismos que erradicaran prácticas de maltrato, corrupción, extorsión y abuso contra mexicanos en tránsito por el territorio nacional. Desde entonces, esta estrategia se ha fortalecido como un esquema de apoyo, protección y orientación para quienes vuelven temporalmente al país.

Presencia de la Guardia Nacional en carreteras y aeropuertos

Como parte del operativo invernal, la Guardia Nacional (GN) desempeñará un papel clave en la seguridad de las y los connacionales. Su primer contacto con los viajeros ocurre en las carreteras y aeropuertos, donde realizan labores de inspección, vigilancia, verificación y prevención del delito.

Esta cobertura abarca 50,054 kilómetros de carreteras y más de 170 kilómetros de vialidades aeroportuarias, divididas en 1,587 tramos de jurisdicción federal, bajo el mando de las 32 Coordinaciones Estatales de la Guardia Nacional. Las operaciones se enfocan en la prevención de siniestros y la reducción de delitos, organizadas a través de 33 Coordinaciones de Seguridad en Vías de Comunicación.

Recomendaciones de la Guardia Nacional para connacionales

Para un viaje más seguro durante su tránsito por México, la Guardia Nacional exhorta a las y los visitantes a utilizar herramientas digitales y a mantenerse informados. Entre las principales recomendaciones destacan:

1. Descargar las aplicaciones “GN Carreteras” y “GN Reporta”

Ambas están disponibles de manera gratuita en Google Play y App Store.

GN Carreteras permite:

Registrar vehículos previo al viaje para facilitar su localización en caso de robo o accidente.

Consultar puntos de descanso y servicios médicos cercanos.

Reportar accidentes, robos u otros incidentes.

Visualizar en tiempo real afectaciones como bloqueos, manifestaciones, desastres naturales, tramos en reparación o toma de casetas.

GN Reporta permite:

Enlazar directamente a la ciudadanía con personal de la Guardia Nacional.

Denunciar posibles hechos delictivos, bloqueos carreteros y manifestaciones.

La autoridad federal reiteró su compromiso de brindar apoyo en rutas y puntos estratégicos a fin de garantizar un retorno seguro y ordenado durante este periodo vacacional, invitando a las y los connacionales a utilizar estos canales oficiales para recibir auxilio o hacer reportes oportunos.