México y EE. UU. refuerzan cooperación contra el tráfico de armas y crimen organizado

Los gobiernos de México y Estados Unidos fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral con el objetivo de combatir de manera frontal el tráfico ilícito de armas, precursores químicos y drogas sintéticas. Este sábado celebraron en la ciudad de Washington, la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS).

Esta alianza busca desarticular las redes logísticas que operan en ambos lados de la frontera, priorizando la seguridad ciudadana y la reducción de la violencia generada por grupos delictivos transnacionales.

El acuerdo establece un intercambio de inteligencia en tiempo real para rastrear el origen de las armas de fuego que ingresan a territorio de México, las cuales suelen terminar en manos de grupos criminales. Por su parte, la administración estadounidense se ha comprometido a incrementar los operativos de inspección en los puntos de salida hacia el sur, mientras que las autoridades mexicanas reforzarán la vigilancia para evitar el trasiego de fentanilo hacia el norte.

Durante las mesas de trabajo, los representantes de alto nivel subrayaron que la responsabilidad es compartida, reconociendo que el consumo de drogas en el norte y la disponibilidad de armamento en el sur son dos caras de la misma moneda que deben atenderse simultáneamente.

Contexto de la lucha contra el crimen organizado

Para dar contexto a esta problemática, es fundamental señalar que las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de ingresos, incursionando en el tráfico de personas y la extorsión. Por ello, el nuevo plan de acción incluye sanciones financieras dirigidas a congelar las cuentas de empresas fachada que lavan dinero para el crimen organizado, atacando la estructura económica de estas redes para debilitar su capacidad operativa a largo plazo.

Finalmente, los resultados de estos operativos conjuntos serán evaluados trimestralmente por un panel de expertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Departamento de Estado. Se espera que esta renovación en la confianza mutua permita pacificar las zonas de mayor conflicto y mejorar las condiciones de seguridad para las comunidades que habitan en la zona fronteriza entre México y su vecino del norte.

